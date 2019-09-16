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08:04 16 Eylül 2019
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    Abdurrahman Dilipak

    Dilipak: Tarikatlar ve aşiretler devletle olan ilişkilerini gözden geçirsinler, bindikleri gemi batar

    © AA / Arşiv
    Türkiye
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    Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, tarikatlar ve devlet arasındaki ilişkilere değindiği bugünkü yazısında "Tarikatlar ve aşiretler devletle olan ilişkilerini gözden geçirsinler, bindikleri gemi batar" dedi.

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    © AA / Kayhan Özer
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    Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, 'Tarih övgü ya da sövgü kitabı değildir' başlıklı bugünkü yazısında devlet ilişkileri ve çeşitli çıkar gruplarının faaliyetlerine değindi. 

    "İşin içine siyaset girince, Hz. Muhammed’in bile toplu cenaze namazını kılamadık" diyen Dilipak, 'iktidara tamah edilmemesi gerektiğini' söyledi ve "Aman ha, çocuklarınızı ateşe atmayın. İktidara tamah etmeyin. Siyasetin sarhoşluğuna kaptırmayın kendinizi" ifadelerini kullandı.

    Dilipak'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

    "Bakın, tarikatlar ve aşiretler, devletle olan ilişkilerini gözden geçirsinler. Bu iş onlara da devlete de hayır getirmez. O hemşehricilik, çıkar grublarının siyasiler, bürokratlar ve sermaye grublarının kendi aralarında oluşturdukları oligarşik yapılar dağıtılmazsa devlet içinde bu hücreler zaman içinde kanserleşir. Bindikleri gemi batar. Bakanların, aile bürokrasi ve iş dünyası ile olan ilişkilerine bakın! Bakın bu işin kimseye faydası yok. O kişiler de bundan zarar görürler. Dünyaları ve ahiretleri berbat olur. Yazık olur. Unutmayın cehennemin yolları iyi niyet taşları ile döşelidir ve Şeytan insanlara bu yolu hoş gösterir, onları için akla yakın gerekçeler de üretir. Ama evdeki hesaplar çarşıya uymaz. Yarın bunlar birbirine düşerler. Haram para, haram işlerle saadet olmaz.

    'HARAM PARA CÜZDANDA DURDUĞU GİBİ DURMAZ'

    Aman ha, çocuklarınızı ateşe atmayın. İktidara tamah etmeyin. Siyasetin sarhoşluğuna kaptırmayın kendinizi. Unutmayın şarap şişede durduğu gibi, haram para cüzdanda durduğu gibi durmaz. Ehliyet dışı elde edilen makam, cehenneme doğru çıkan gemiden bilet almak gibidir. Adil Ömer, yönetimi sonunda, bu işten zararsız çıkarsa kendini bahtiyar sayacağını söyler."

    Etiketler:
    tarikat, cemaat, siyaset, Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit
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