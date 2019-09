Hakan: Menzilciler siyasette kim kazanırsa onu destekler, bu konuda ustalaşmışlardır, kokuyu ilk onlar alırlar

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında son dönemde yeniden gündeme gelen Menzil tarikatı ve siyasi ilişkilerine değindi.

'Menzilciler kimi destekler kimi desteklemez?' başlıklı yazısında Hakan, "İçine doğduğum kültür gereği, tarikatların, cemaatlerin davranış kalıplarını yakından görmüş, yakından izlemiş biri olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Tarikatlar, cemaatler siyasette sağ/muhafazakar siyasetin en güçlüsüne yönelirler" dedi.

Tarikatların kim iktidara gelirse onu destekleyeceğini söyleyen Hakan, "Mucizevi bir olay gerçekleşti ve Ahmet Davutoğlu aniden bir numara haline geldi. Hooop! Bütün tarikatlar, cemaatler hemen Davutoğlucu olurlar. Hiç kuşkunuz olmasın" ifadelerini kullandı.

'ŞAK DİYE ANLARSINIZ'

Hakan'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"'Kimin gideceğini, kimin kalacağını nasıl bilebilirler ki?' diye soracak olursanız...

'Onlar bilirler... Bu konuda ustalaşmışlardır... Kokuyu ilk onlar alırlar... Hatta onları izlerseniz, kimin kalıp kimin gideceğini şak diye anlarsınız...' diye cevap veririm.

Yani 'Menzil siyasette kimi destekler, kimi desteklemez' sorusunun yanıtı en baştan bellidir:

Kim kazanırsa onu destekler, kim kaybederse ondan uzak dururlar. Diğer tüm tarikat ve cemaatler gibi."

Kabinede yapılması beklenen muhtemel değişikliğe de değinen Hakan ayrıca, Berat Albayrak, Süleyman Soylu ve Fahrettin Koca dışındakiler için her an her şeyin olabileceğini söyledi:

"Yalanlara dolanlara, atmasyonlara falan itibar etmeyin.

Ben size yeri en sağlam olan üç bakanın ismini vereyim:

- BERAT ALBAYRAK: Kabinedeki yerini kesinlikle koruyacak.

- SÜLEYMAN SOYLU: Değiştirilmeyecek bakanlar arasında.

- FAHRETTİN KOCA: Yeri sağlam bakanlardan...

Peki ya gerisi?

Gerisi için bir şey diyemem...

Her an her şey olabilir."