İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: 'Sandalyesi sallanıyor' dediler, senin de koltuğun sallanıyor

Cumhuriyet'in Genel Yayın Yönetmeni Küçükkaya bugünkü köşe yazısında, Türk siyasetinin saygın ve renkli ismi Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'nün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için Kandilli'de verdiği davette Beştepe'de yaşanan 'kırık sandalye' olayının gündeme geldiğini belirtti.
Küçükkaya, İmamoğlu'nun Beştepe'deki ‘kırık sandalye’ olayına göndermede bulunarak "Sandalyesi sallanıyor dediler, senin de koltuğun sallanıyor" dediğini ve sözlerinin salonda büyük alkış aldığını aktardı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ve 29 ilin büyükşehir belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında güldüren bir diyalog yaşanmıştı.
İmamoğlu'nun oturduğu sandalye kırılmış, bunun üzerine Erdoğan sandalyeyi göstererek "Bak bu yaptığın israftır, oturduğun sandalyeyi kırdın" dremişti.
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