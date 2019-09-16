İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: 'Sandalyesi sallanıyor' dediler, senin de koltuğun sallanıyor

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beştepe'deki 'kırık sandalye' olayına göndermede bulunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak, "Sandalyesi sallanıyor dediler, senin de koltuğun sallanıyor" ifadesini kullandığını aktardı.

Cumhuriyet'in Genel Yayın Yönetmeni Küçükkaya bugünkü köşe yazısında, Türk siyasetinin saygın ve renkli ismi Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'nün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için Kandilli'de verdiği davette Beştepe'de yaşanan 'kırık sandalye' olayının gündeme geldiğini belirtti.

Küçükkaya'nın aktardığına göre, yemekte konuşan İmamoğlu, "Demokrasiyi, hukuku ve vicdanı yanından ayırmayan yönetimler olmalı" dedi.

Küçükkaya, İmamoğlu'nun Beştepe'deki ‘kırık sandalye’ olayına göndermede bulunarak "Sandalyesi sallanıyor dediler, senin de koltuğun sallanıyor" dediğini ve sözlerinin salonda büyük alkış aldığını aktardı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ve 29 ilin büyükşehir belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında güldüren bir diyalog yaşanmıştı.

İmamoğlu'nun oturduğu sandalye kırılmış, bunun üzerine Erdoğan sandalyeyi göstererek "Bak bu yaptığın israftır, oturduğun sandalyeyi kırdın" dremişti.