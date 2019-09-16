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11:14 16 Eylül 2019
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    Kocasını sevgilisine öldürttü, cesedini yaktı, 13 yıl maaşını yedi

    © İHA /
    Türkiye
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    Adana'da cinayet dedektifleri, 13 yıl önce çöplükte bulunan cesedin eşi ve sevgilisi tarafından bıçaklanıp öldürüldükten sonra yakılan İbrahim Vural'a ait olduğunu tespit ederek zanlıları yakaladı. Kadının, 13 yıl boyunca öldürttüğü eşinin emekli maaşını çekip yediği ortaya çıktı.

    İHA'nın haberine göre olay 5 Ekim 2006'da Seyhan ilçesi Hadırlı mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 51 yaşındaki Fitnat Vural'ın kız kardeşi, ablasını bir gece kulübünde Serdar T. ile tanıştırdı.

    © AA /
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    İbrahim Vural'ın şehir dışında çalıştığını fırsat bilen Fitnat Vural ve Serdar T. sevgili oldu. Bir süre sonra şehir dışından eve gelen İbrahim Vural, eşinin gece dışarı çıkmasından şüphelenerek takibe başladı. İbrahim Vural, Fitnat Vural ve Serdar T.'yı yakalayınca tartışma çıktı. Evine gelen İbrahim Vural, eşini kendisini aldattığı için dövdü.

    Bunun üzerine Fitnat Vural, Serdar T.'yi arayıp, "Gel beni al, bu adam artık bizim rahat buluşmamıza, dolaşmamıza izin vermez. Sen bunu öldür" dedi.

    Daha sonra bir otelde buluşan Fitnat Vural ve Serdar T. İbrahim Vural'ı öldürmek için plan yaptı. Eve giden Serdar T. İbrahim Vural ile tartışmaya başladı, tartışma kavgaya dönüşünce onu 8 yerinden bıçakladı. Kanlar içinde kalan adam öldü.

    'KADIN 'YAKALIM', ADAM 'GÖMELİM' DEDİ'

    Vural'ın cesedini önce poşetlere ardından çarşafa saran zanlılar daha sonra cesedi otomobilin arka koltuğuna koydu.

    © DHA /
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    Bu sırada Fitnat Vural ile sevgilisi arasında cesedi yakarak mı yoksa gömerek mi ortadan kaldıracakları konusunda tartışma çıktı. Kadın, cesedin gömülmesi halinde köpeklerin çıkartabileceğini bu nedenle başlarının belaya gireceğini, bu yüzden de yakmaları gerektiğini söyledi.

    Serdar T. ise, "Hayır yakarsak çok koku ve duman çıkar. Bizi hemen yakalarlar, bence gömelim" dedi ancak kadının dediği üzerine zanlılar cesedi yakmaya karar verdi.

    Akaryakıt istasyonundan benzin alan Fitnat Vural ile Serdar T. cesedi bir çöp alanına getirdi. Fitnat Vural, öldürttüğü eşinin üzerine benzin dökerek cesedi yaktı. Bir süre sonra, ortaya çıkan koku ve dumandan korkan şüpheliler olay yerinden kaçtı.

    Bir çöp toplayıcısının cesedi fark etmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri geldi. Cesedin üzerinde kimlik çıkmaması üzerine ekipler, cinayetin faili meçhul olduğunu kayıtlara geçti. Vural'ın cesedi ise kimsesizler mezarlığına defnedildi.

    EŞİ İÇİN KAYIP BAŞVURUSU YAPTI

    Cinayetin ardından Fitnat Vural ve sevgilisi Serdar T. yakalanmamak için de ayrı bir plan yaptı. Eşi İbrahim Vural'ın Kayseri'de iş bağlantısının olduğunu söyleyen Fitnat Vural, kayıp başvurusunda bulunacağını söyledi.

    © AA / Engin Özekinci
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    Fitnat Vural, Serdar T.'nin Kayseri'ye gitmesini ve oradan kendisini ankesörlü bir telefondan aramasını istedi. Serdar T.'nin Kayseri'den aramasının ardından şüpheli kadın, 8 Ekim 2006'da Kayseri polisine giderek, eşinin kendisini aradığını, eve gelmediğini ve kayıp olduğunu başvurusunu yaptı.

    Polis araştırmaları sonucu İbrahim Vural'ın izine rastlamadı. Bu sırada Fitnat Vural, 2009 ve 2010 yılında tekrar polise giderek, eşinin kendisini aradığını başka bir kadınla yaşamaya başladığını söyledi. Kayseri polisi, İbrahim Vural'ın ikamet adresinin Adana'da olduğunu söyleyerek dosyayı Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne devretti.

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    Bunun üzerine Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, özel ekip kurulması ve tozlu raflarda duran faili meçhul cinayetlerin çözülmesi talimatını verdi. Talimat üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri özel ekip oluşturdu. Bu ekip İbrahim Vural'ın yakınlarını mercek altına alarak aynı zamanda 2006 yılında öldürülen kişileri incelemeye aldı.

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    © DHA /
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    Jandarma bölgesinde yanmış halde bulunan isimsiz bir cesedin kimsesizler mezarlığına defnedildiğini öğrenen polis, İbrahim Vural'ın annesinden 'DNA' örneği aldı. Mezarın açılması sonucu cesedin İbrahim Vural'a ait olduğu saptandı. Ekipler, bunun üzerine İbrahim Vural'ın eşinin geriye dönük cep telefonu kayıtlarını inceledi. Aynı zamanda Fitnat Vural'ın Serdar T. ile ilişkisi olduğunu da saptandı.

    İbrahim Vural'ın 5 Ekim'de öldürüldüğünden emin olan polisler, eşi Fitnat Vural'ın 8 Ekim'de Kayseri'den kayıp başvurusu yaptığını ve daha sonra kendisini eşinin Kayseri'den telefonla aradığını söylediğini dosyadan öğrenip, bu durumun çelişkili olduğunu saptadı.

    Polis, ayrıca dosyada kadının 2009 ve 2010 yılında kocasıyla telefonda görüştüğüne yönelik başvuruları olduğunu da öğrendi. Fitnat Vural'ın yalan söylediğini anlayan polisler, şüpheli kadını ve sevgilisini gözaltına aldı.

    BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

    Altay Aksoy
    © Fotoğraf : Twitter/NTV
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    Emniyete getirilen iki sevgili de cinayeti itiraf etti. Kadın, olayı 4 yıl önce ayrıldığı erkek arkadaşı Serdar T. ile birlikte işlediklerini itiraf etti. Fitnat Vural'ın ayrıca eşini sosyal olmadığı için aldattığını, Serdar T.'nin sürekli barlara giderek kendisini eğlendirdiğini ancak eşinin ilişkisini öğrenip kendisini dövünce cinayet olayının yaşandığını söyledi.

    Kadının, cinayeti kendisinin işlemediğini söylediği ancak sevgilisinin suçu birlikte işlediklerini söylediği, hatta cesedi kadının yaktığını öne sürdüğü öğrenildi.

    Bu arada, kadının kocasını öldürtüp yakarak yok ettikten sonra da yaşıyor gibi gösterip emekli maaşını 13 yıl boyunca, sevgilisi ve arkadaşları ile gece hayatında yediği ortaya çıktı. Polis, kadın ve erkeğin ifadesini aldıktan sonra adliyeye sevk etti. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan kadın ve tutuklandı.

    Etiketler:
    dedektif, Faili meçhul cinayet, Emekli maaşı, Bıçaklama, Cinayet, Adana
    Topluluk kurallarıTartışma
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