İmamoğlu'ndan 'Biz tatil yapmadık' afişi tepki çeken belediye başkanına destek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in hazırlattığı 'Biz tatil yapmadık' afişine gelen tepkilere yanıt verdi. İmamoğlu, "Kötü niyet ve kötü söz sahibine aittir, sizin gibi çalışkan tüm belediye başkanlarımız candır" ifadeleriyle Taşdelen'e destek verdi.

İBB Başkanı İmamoğlu, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in yaz etkinlikleriyle ilgili yaptırdığı 'Biz tatil yapmadık' afişine gelen eleştirilere yanıt verdi.

Taşdelen’in 'Biz tatil yapmadık, yaz boyunca 100 bin Çankayalıyı açık hava sineması ve yaz konserleriyle buluşturduk' başlıklı afişte yaz boyunca 100 bin Çankayalı’nın açık hava sineması ve yaz konserleriyle buluşturulduğu anlatıldı.

Ankara'da CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in "Biz tatil yapmadık, yaz boyunca 100 bin Çankayalıyı açık hava sineması ve yaz konserleriyle buluşturduk" yazılı afişi, Bay İmamoğlunu rahatsız etmiş ve afişler apar topar kaldırtılmış. Acaba neden rahatsız olmuş ki😃😃 pic.twitter.com/O4Q88HtucJ — ibrahim ulufer (@ibrahimulufer) 16 сентября 2019 г.

​İmamoğlu’na gönderme yapıldığı ileri sürülen afişle ilgili yapılan haberlerde İmamoğlu'nun İstanbul’da sele yol açan yağış sırasında tatilde olduğu öne sürüldü ve reklam panolarının kaldırıldığı belirtildi.

TAŞDELEN: ÖKÜZ ALTINDA BUZAĞI ARAYAN FİTNECİLER

Bunun üzerine Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, sosyal medya hesabından, "Her yıl yaz etkinliklerimizi anlatmak için astığımız afişi, öküz altında buzağı arayan fitneciler diline dolamış… O afişin @ekrem_imamoglu başkanımızla ilgisi, alakası olmadığı gibi, kimse de bizi aramadı. Fitnenizde boğulun, @ekrem_imamoglu candır” ifadeleriyle paylaşımda bulundu.

Her yıl yaz etkinliklerimizi anlatmak için astığımız afişi, öküz altında buzağı arayan fitneciler diline dolamış...



O afişin @ekrem_imamoglu başkanımızla ilgisi, alakası olmadığı gibi, kimse de bizi aramadı.



Fitnenizde boğulun,@ekrem_imamoglu candır 🤗



Hadi başka kapıya! — Alper Taşdelen (@AlperTasdelen06) 15 сентября 2019 г.

​İBB Başkanı İmamoğlu da Taşdelen’e yanıt vererek, "Kötü niyet ve kötü söz sahibine aittir, sizin gibi çalışkan tüm belediye başkanlarımız candır" dedi.