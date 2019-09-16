Eski Genelkurmay Şube Müdürü Atabay: ABD, 3 aşamalı planla PKK'yı korumaya aldı

Sözcü'ye konuşan Genelkurmay eski Şube Müdürü Ünal Atabay, "ABD’nin, Türkiye’yi aşmak için üç aşamalı planı var. Suriye’de IŞİD bahanesiyle nasıl YPG yaratıldıysa, Irak’ta da benzer taktikle yeni bir koridor hazırlanıyor" dedi.
ABD'nin Suriye'de güvenli bölgeye dair tavrı, Türkiye'nin endişelerini artırdı. ABD'nin samimi olmadığını, aksine terör örgütü YPG/PKK'yı korumaya devam edeceğini belirten Genelkurmay Başkanlığı İç Güvenlik Dairesi Şube eski Müdürü emekli Kurmay Albay Ünal Atabay, “ABD, terör örgütü ile Türkiye'yi aynı kefede görüyor. ABD bu tutumdan vazgeçmeyecek” dedi.
Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Atabay, ABD'nin oyalama taktiği ile hareket ettiğini belirtti ve gelişmeleri şöyle değerlendirdi:
ABD, Kürt etnik unsurlarını ayrı ideoloji ve bölgelerde ama birbirleriyle dayanışma içerisinde olacak şekilde, bir dengede tutmaya çalışıyor.
ABD bu modellemesini, İran'da Barzani destekli Kürdistan Demokrat Partisi-İran (KDP-İ) ve PKK'nın İran kolu PJAK ile oluştururken, Kuzey Irak'ta da Barzani'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve terör örgütü PKK ile oluşturuyor.
Aynı modelleme ile Suriye'ye YPG'nin yanı sıra, Kürdistan Demokrat Partisi-Suriye yani Roj Peşmergeleri konuşlandırılacak. Suriye'nin kuzeyinde iki hakim grup olacak. Alan da buna göre tanzim edilecek.
Atabay, ABD'nin Türkiye'nin güvenli bölgeye yönelik hamlesini üç aşamalı planla aşmaya çalışacağını söyledi ve bu planı şöyle anlattı:
1- Türkiye-ABD arasında devam eden Tel Abyad-Resulayn arasındaki ortak devriye, 5-10 km'lik derinlikte sınırlandırılacak. Türkiye'nin bunu kabul etmesi için de F-35, Patriot ve S-400 meseleleri üzerinden yumuşak bir süreci geliştirecek.
2- Doğrudan tehdit oluşturmayacağı yaklaşımı ve Türkiye'nin sıcak bakabileceği düşüncesiyle, Barzani'nin Suriye uzantısı olan Roj Peşmergeler, Resulayn'dan Irak sınırına kadar olan alana yerleştirilecek.
3- Türkiye'yi ikna için Süleyman Şah Türbesi yerine nakledilecek ve sınırdan bu noktaya güvenli bir koridor kurulacak.
“ABD, güvenli bölgeyi Suriye ile sınırlı görmüyor. Irak-İran ekseniyle bütün bakıyor. Roj Peşmergeleri üzerinden Barzani bölgesine uyumu, YPG üzerinden de IKBY'nin güneyini kuşak gibi saran ve ‘tartışmalı bölgeler' olarak adlandırılan koridor üzerinden de İran'a kadar eklemlenmeyi düşünüyor. Tartışmalı bölgelerde artan IŞİD faaliyetlerine dikkat etmek gerek. Suriye'de IŞİD bahanesiyle nasıl YPG yaratıldıysa, Irak'taki tartışmalı bölgelerde de IŞİD bahanesiyle yeni bir koridor hazırlama niyeti var.”
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)