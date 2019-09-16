Tutuklu askeri öğrenci anneleri AK Parti önünde oturma eylemi başlattı: Biz de anneyiz

15 Temmuz darbe girişiminin ardından askeri okullarda çocukları öğrenci olan anneler AK Parti İstanbul İl Binası önünde oturma eylemi başlattı. Hava Harp Okulu öğrencisiyken tutuklanan oğlu için oturma eylemine başladığını söyleyen Fatma Oka, "Diyarbakır’daki annelerin çocuklarını PKK almış, bizim çocuklarımızı devlet aldı. Biz de anneyiz."

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan askeri okul öğrencilerinin anneleri AK Parti İstanbul il binası önünde oturma eylemine başladı.

Polislerin eylemi engellemeye çalıştığını ancak bina önünden ayrılmayacaklarını söyleyen Ayten Güleşçi, "Diyarbakır’daki annelerin çocuklarını PKK almış. Bizim çocuklarımızı devlet aldı. Biz de anneyiz” diyerek yetkililerin seslerini duymasını istedi.

Bugün sabah saatlerinde 15 kişilik bir grup AK Parti İstanbul il binası önünde bir araya geldi. Çocukları 4 yıldır tutuklu yargılanan anneler AK Partili bir yetkiliden yanıt alana kadar oturma eylemine devam edeceklerini söyledi.

Bina önünde oturan annelerden Ayten Güleşçi, şu an basın açıklaması yapmalarına izin verilmediğini söyleyerek taleplerini şöyle açıkladı: “Bugün itibarıyla AK Parti İstanbul il binası önünde oturma eylemine başladık. Fakat bize müdahale ediliyor. Basın açıklaması yapmamız engellendi. Biz hakkımızı, özgürlüğümüzü istiyoruz. Karşımızda bir yetkili istiyoruz. Bizim tek talebimiz çocuklarımızın artık özgür bırakılması. Sesimiz duyulsun. Yetkililer gelene kadar burada oturmaya niyetliyiz.”

'HER YERE GİTTİK AMA SONUÇ ALAMADIK, BİZ DE ANNEYİZ…'

Hava Harp Okulu öğrencisiyken tutuklanan oğlu için oturma eylemine başladığını annelerden Fatma Oka ise şunları söyledi:

"Biz çocuklarımızın hakkını istiyoruz. Bir yetkili çıkıp bize cevap versin. Biz çocuğumuzu devlete verdik. Devletten beklediğimiz için bunu yapıyoruz. Her yere gittik ama sonuç alamadık. Polisler bize engel olmaya çalışıyor ama biz durumu anlattık. Diyarbakır’daki annelerin çocuklarını PKK almış, bizim çocuklarımızı devlet aldı. Biz de anneyiz.”