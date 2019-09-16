TÜRSAB'dan THY'ye 'acenteleri kampanya dışı bırakma' tepkisi

#THYUyanAynıTakımdayız etiketiyle Twitter'da TT (Trend Topic) listesinin 2. sırasında yer alan TÜRSAB açıklamasında THY'nin 'haksız rekabete' neden olduğu belirtildi ve havayolundan 'bu yanlıştan derhal dönmesi' istendi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Turizm pazarlamasının can damarını oluşturan seyahat acentaları, ülkemizin en stratejik sektörü olan turizmin her alandaki gelişimi ve ülke ekonomisi için canla başla çalışmaya devam etmektedir. Turizmdeki gelişim için sektördeki tüm paydaşların el ele vermesi ülkemiz turizminin geleceği için önem arz etmektedir.

Söz konusu uygulamalarla hayata geçirilen indirimlerde, seyahat acentalarının kapsam dışında tutulması, tüketiciler nezdinde üyelerimizin “pahalı bilet satan” kurumlar olarak algılanmasına neden olmakta ve alın teriyle çalışan seyahat acentalarının itibarını zedelemektedir.

Sadece mobil ve online üzerinden yapılan rezervasyonlarda geçerli indirimler, Anadolu’nun her köşesinde hizmet veren seyahat acentalarımızın müşterilerine bu indirimleri yansıtmasına mani olmakta, tüketici açık bir şekilde mağdur edilmektedir. Haksız rekabetin en acımasız örneği olan bu uygulamalar, THY ile seyahat acentalarının yıllara dayanan iş ortaklığını sarsmakta ve ortaklık anlayışının en temel değerlerine büyük zarar vermektedir.

Doğru olan; tüm promosyon ve kampanya uygulamalarının, seyahat acentalarının müşterilerini de kapsayacak şekilde yapılması, eşit ve adil bir çözüm sağlanmasıdır.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği olarak temsil ettiğimiz yaklaşık 12 bin seyahat acentası adına, Türk Hava Yolları’na, üyelerimize karşı iş ortaklığının gerektirdiği ortak değerleri göz önünde bulundurarak hakkaniyetli ve kapsayıcı bir yaklaşımla hareket etmesi çağrısında bulunuyoruz. Bu çağrı Anadolu’nun her köşesinden yükselen seyahat acentalarının feryadıdır.

'YANLIŞTAN DERHAL DÖNMELİ'

Hepimiz aynı ekmeği bölüşüyoruz. Aynı masada oturup, sorunlarımızı çözme zamanının çoktan geldiğine inanıyoruz. Yurdumuzun dört bir yanında evlerine ekmek götürmek için gecesini gündüzüne katan seyahat acentalarımızın ellerinden bu ekmeklerinin alınmasına göz yummayacağız. THY, derhal yapılan yanlıştan dönmeli ve milli havayolu olarak, milli dağıtım ağı olan seyahat acentalarını rakip değil, iş ortağı olarak görmelidir.

Milli havayolumuzun bundan sonraki süreçte ülke turizmi ve ekonomisinin gelişimi için ortak çıkarlar doğrultusunda seyahat acentaları ile birlikte hareket etmesi en büyük temennimizdir.

THY yönetiminin bu yanlıştan derhal döneceğine inanıyoruz."

Türk Hava Yolları ile ilgili gelinen süreçte, tüm kamuoyuna açık çağrımızdır:



Yazının tamamını okumak için: https://t.co/tPt6n7eRit pic.twitter.com/30wxemwY2g — TÜRSAB (@tursaborgtr) September 13, 2019

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