Kayıt
14:22 16 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama
    THY, Dreamliner

    TÜRSAB'dan THY'ye 'acenteleri kampanya dışı bırakma' tepkisi

    © DHA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 06
    Abone ol

    Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği(TÜRSAB), Türk Hava Yolları'nın (THY) düzenlediği 'sonbahar promosyonu' adlı kampanyada seyahat acentelerini devre dışı bıraktığını belirterek, bu durumun kabul edilemez olduğunu söyledi. TÜRSAB'ın açıklaması Twitter'da TT listesine girdi.

    © AA / İbrahim Mase
    THY Yönetimi'nden kabin memurlarına uyarı: Bu ifadeleri 'kesinlikle' kullanmayın
    #THYUyanAynıTakımdayız etiketiyle Twitter'da TT (Trend Topic) listesinin 2. sırasında yer alan TÜRSAB açıklamasında THY'nin 'haksız rekabete' neden olduğu belirtildi ve havayolundan 'bu yanlıştan derhal dönmesi' istendi. 

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Turizm pazarlamasının can damarını oluşturan seyahat acentaları, ülkemizin en stratejik sektörü olan turizmin her alandaki gelişimi ve ülke ekonomisi için canla başla çalışmaya devam etmektedir. Turizmdeki gelişim için sektördeki tüm paydaşların el ele vermesi ülkemiz turizminin geleceği için önem arz etmektedir.

    Söz konusu uygulamalarla hayata geçirilen indirimlerde, seyahat acentalarının kapsam dışında tutulması, tüketiciler nezdinde üyelerimizin “pahalı bilet satan” kurumlar olarak algılanmasına neden olmakta ve alın teriyle çalışan seyahat acentalarının itibarını zedelemektedir.

    Sadece mobil ve online üzerinden yapılan rezervasyonlarda geçerli indirimler, Anadolu’nun her köşesinde hizmet veren seyahat acentalarımızın müşterilerine bu indirimleri yansıtmasına mani olmakta, tüketici açık bir şekilde mağdur edilmektedir. Haksız rekabetin en acımasız örneği olan bu uygulamalar, THY ile seyahat acentalarının yıllara dayanan iş ortaklığını sarsmakta ve ortaklık anlayışının en temel değerlerine büyük zarar vermektedir.

    Doğru olan; tüm promosyon ve kampanya uygulamalarının, seyahat acentalarının müşterilerini de kapsayacak şekilde yapılması, eşit ve adil bir çözüm sağlanmasıdır.

    Türkiye Seyahat Acentaları Birliği olarak temsil ettiğimiz yaklaşık 12 bin seyahat acentası adına, Türk Hava Yolları’na, üyelerimize karşı iş ortaklığının gerektirdiği ortak değerleri göz önünde bulundurarak hakkaniyetli ve kapsayıcı bir yaklaşımla hareket etmesi çağrısında bulunuyoruz. Bu çağrı Anadolu’nun her köşesinden yükselen seyahat acentalarının feryadıdır.

    'YANLIŞTAN DERHAL DÖNMELİ'

    Hepimiz aynı ekmeği bölüşüyoruz. Aynı masada oturup, sorunlarımızı çözme zamanının çoktan geldiğine inanıyoruz. Yurdumuzun dört bir yanında evlerine ekmek götürmek için gecesini gündüzüne katan seyahat acentalarımızın ellerinden bu ekmeklerinin alınmasına göz yummayacağız. THY, derhal yapılan yanlıştan dönmeli ve milli havayolu olarak, milli dağıtım ağı olan seyahat acentalarını rakip değil, iş ortağı olarak görmelidir.

    Milli havayolumuzun bundan sonraki süreçte ülke turizmi ve ekonomisinin gelişimi için ortak çıkarlar doğrultusunda seyahat acentaları ile birlikte hareket etmesi en büyük temennimizdir.

    THY yönetiminin bu yanlıştan derhal döneceğine inanıyoruz."

    Etiketler:
    Twitter, seyahat acentesi, THY, TÜRSAB
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Danica Sičič'in çalışması.
    Dünya Meteoroloji Örgütü Fotoğraf Yarışması’ndan göz alıcı doğa görüntüleri
    Karikatür
    ‘Bolton’un görevden alınması ABD’nin Ortadoğu politikasını etkilemeyecek’
    Türkiye'nin ilgi gösterdiği BE-200 uçağı
    Türkiye'nin ilgi gösterdiği Rus Be-200 uçağı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet