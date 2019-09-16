AK Partili başkan makam araçlarını toplattı

AK Partili Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, tasarruf tedbirleri kapsamında başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin makam araçlarını toplattı. Çınar, "Ek gelir sağlayacak uygulama ve yöntemlere ara vermeden devam edeceğiz" dedi.

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, Malatya'nın AK Partili Yeşilyurt İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatı sonrasında tasarruf tedbirleri kapsamında başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin makam araçları toplatıldı.

Tasarruf tedbirleriyle belediyeye ek gelir sağlamaya devam ettiklerini ifade eden Çınar, şunları söyledi:

"31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nden sonra başlattığımız tasarruf tedbirleri kapsamında ki uygulamalarımızı sürdürmekteyiz. Bu kapsamda belediye başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizin araçlarını toplayarak araç parkımıza çektik. Kamu kaynaklarının verimli kullanılması adına başlattığımız bu tür tedbirlerle makam aracı sayısını azaltırken, belediyemize ek gelir sağlayacak uygulama ve yöntemlere ara vermeden devam edeceğiz."