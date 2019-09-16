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14:21 16 Eylül 2019
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    AK Parti'de teşkilat eğitimi başlıyor

    © AA /
    Türkiye
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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, partilerinde ekim ayında başlayacak kongre süreciyle beraber teşkilatın eğitime alınacağını, 9 ay sürecek çalışma kapsamında partinin ilkelerinin ve değerlerinin parti üyelerine anlatılacağını söyledi.

    © DHA /
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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, teşkilat eğitiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir önceki Merkez Yürütme Kurulu toplantısında verdiği talimatının ardından hazırlanmaya başlayan bir çalışma olduğunu, Tanıtım Medya, Ar-Ge ve Teşkilat başkanlığı olarak birlikte çalıştıklarını ifade etti. 

    Partilerinde düzenlenen siyaset akademisiyle bugüne kadar parti içinden ve dışından 100 binden fazla insana eğitim verdiklerini hatırlatan Dağ, "Ekim ayında kongre sürecimizin başlamasıyla teşkilat eğitimine de başlayacağız. Tek seferde 10 binden fazla üyemize eğitim vereceğiz. Bir nevi davamızı, ilkelerimizi ve değerlerimizi ortaya koyacak bir eğitimi tüm teşkilatlarımıza yapacağız. Tüm teşkilatımızın bir yenilenmeden ve tazelenmeden geçirmiş olacağız. Önce eğitimlerimizi yapacağız sonra bunu kongreyle taçlandırma imkanı bulacağız." dedi.

    Teşkilat üyeleri için çok kapsamlı bir eğitim hazırladıklarını dile getiren Dağ, şunları kaydetti:

    "Aynı zamanda sosyal medya, kişisel gelişim noktasında, kriz çözme toplantı yönetimi konusunda eğitimler vereceğiz. Teşkilatımızın büyük bir kısmı bunlardan haberdar ancak toplu bir şekilde sistematik bir anlatım şekliyle yapılacak eğitimlerin faydalı olacağını düşünüyoruz. Bir yenilenme tazelenme ve yepyeni bir durum ortaya çıkıyor. Biz 18 yılın 17 yılı iktidar olmuş bir siyasi partiyiz. Bu süreçte, AK Parti'de siyaseti hep bayrak yarışı olarak gördük. Dolayısıyla dinamik bir teşkilat yapısına sahibiz. Uzun yıllar daha iktidarda olacak bir heyecanımız coşkumuz var. Bu kadroları siyasete hazırlamak ülkemize bizim borcumuz olarak düşünüyoruz." 

    Dağ, iktidarları boyunca Türkiye'de sağlık, eğitim, ulaştırma konusunda yaptıkları çalışmalar anlatacaklarını vurgulayarak, "İnşallah yaşayacağız eğitim çalışması sayesinde birçok kardeşimiz hem kadrolarda ciddi anlamda ülke yönetimi noktasında geldiğimiz boyut, partimizin misyonu, vizyonu 2035 ve 2023 hedeflerini nasıl hayata geçireceğimizi ortaya koyacak bir çalışmayı hep birlikte gerçekleştireceğiz." diye konuştu.  

    Etiketler:
    Hamza Dağ, Eğitim, AK Parti
    Topluluk kurallarıTartışma
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