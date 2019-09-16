Diyarbakır'da HDP binası önündeki annelerin oturma eylemine İran'dan 5 aile katıldı

Diyarbakır'da çocukları PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP binası önünode oturma eylemi yapan annelerinin başlattığı oturma eylemi devam ediyor.
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Oturma eylemine, çocukları PKK'nın İran kanadı PJAK'a katılan İran'dan 5 aile daha dahil oldu.
Kente gelen 10 kişiden oluşan 5 aile, ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne geçti.
Aileler, burada Diyarbakır annelerinin sürdürdüğü oturma eylemine katıldı.
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