Hukukçu Erdem'den 'Türkücü Mahmut Tuncer ders kitabında' iddiası

İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hukukçu Prof. Dr. Bahadır Erdem, ders kitabında türkücü Mahmut Tuncer'e yer verildiğini ileri sürdü. Tuncer'in tam sayfa fotoğrafının bulunduğu kitapta, "Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Halay ise her yere" notu yer aldı.

Prof. Dr. Erdem, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocukların eğitim kitabında boyle saçma sapan şey olmaz… Gerçek değildir, Zaytung’tur dedim ama maalesef gerçekmiş…” ifadelerini kullandı.

Çocukların eğitim kitabında boyle saçma sapan şey olmaz gerçek değildir zaytungtur dedim ama maalesef gercekmiş pic.twitter.com/LeKxxBEHoZ — Bahadır Erdem (@BBahadirErdem) 16 сентября 2019 г.

​Türkücü Mahmut Tuncer'in tam sayfa fotoğrafının bulunduğu kitapta, "Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Halay ise her yere" notu yer alıyor.

Erdem'e yanıt veren MEB'de Türkçe öğretmeni olan Levent Beder ise, "MEB test kitabı kullanılmasını önermiyor. Bu bildiğiniz herhangi bir öğretmenimiz tarafından hazırlanmış test kitabı. Bizim okul kitaplarımızda böyle bir şey yok" dedi.

MEB test kitabı kullanılmasını önermiyor. Bu bildiğiniz herhangi bir öğretmenimiz tarafından hazırlanmış test kitabı. Bizim okul kitaplarımızda böyle bir şey yok! — levent beder🤵🏻 (@BayOgretmenn) September 16, 2019

​GÜNAY YAYINLARI: KİTAP MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NA AİT DEĞİL

Öte yandan söz konusu kitabın Günay Yayınları tarafından basıldığı ortaya çıktı.

Birgün'ün aktardığına göre, konuya ilişkin açıklama yapan Günay Yayınları, kitabın Milli Eğitim Bakanlığı'na ait olmadığını söyledi. Açıklamada, "Esprili olduğu için böyle bir görsel kullandık. Baskısı kaldırıldı. Yeni baskıda kullanmadık" ifadelerine yer verildi.