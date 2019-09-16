AK Partili Turan: İmamoğlu İstanbul'da kazanmadı, biz hediye ettik

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, dün Habertürk TV'de yayınlanan Açık ve Net programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.
"Arınç'ın son dönemde çıkışları oldu tasvip etmiyorum. Ben üzüldüm. Keşke olmasaydı. Ahmet Türk meseleleri ile görüşüm değişmedi. Çanakkale'de muazzam işler yaptık. Benim için halk kıymetlidir" diyen Turan, şöyle devam etti:
"Türkiye'nin tüm insanını anlamak, idare etmek bizim görevimiz. Ama AK Parti 17 yıldır birinci parti. Hala biz varız. İnsan güven ister. Çok kültürlü partiyiz. İnsanlar partimizin duruşunun belli olduğunu gördü. Derdim ne Ahmet Türk ne de Bülent Arınç. Partimin politikası. HDP'ye bu millet bir kredi verdi. HDP, seçmenden aldığı gücü Kandil ile paylaşıyor. Ahmet Türk, Kandil'in eş başkan atamasına rıza gösteren insan."
'TABİİ Kİ 17 YILIN İÇİNDE HATALAR OLMUŞTUR'
“Ahmet Davutoğlu şimdilerde ortak akıldan bahsediyor ama Başbakanken 4 danışmanıyla tüm Türkiye’yi idare etmeye çalışıyordu. Sayın Davutoğlu'nun döneminde arkadaşlarımız Türkiye'yi yönetmeye talipti. Ben 17 Aralık'ta da milletvekiliydim. 15 Temmuz gördük. FETÖ'cü olan 15-20 milletvekili gitti biz daha da kenetlendik. Benim hiçbir endişem yok.
Halkımız bize 'Erdoğan'la olun' diye oy verdi. Ben biliyorum ki Erdoğan'sız Bülent Turan Çanakkale'de bir hiçtir. Erdoğan'la yürürsek kıymetimiz var. Bizim vekillerimizin hepsi de aynı kanaatte. Yeni kurulacak partilere hiçbir şans vermiyorum. Halkın talepleri değişiyor, AK Parti bunu okumalı."
Turan, 23 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimini de değerlendirdi. "İmamoğlu İstanbul'da kazanmadı, biz hediye ettik tabiri caizse" diyen Turan, “Bir daha İmamoğlu’nun İstanbul kazanma ihtimali yok. Yeni dönemde İstanbul tekrar AK Parti’nin olacaktır" görüşünü dile getirdi.
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