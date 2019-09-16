AK Partili Turan: İmamoğlu İstanbul'da kazanmadı, biz hediye ettik

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, partisinde yaşanan istifalara ilişkin olarak "Ben biliyorum ki Erdoğan'sız Bülent Turan Çanakkale'de bir hiçtir. Erdoğan'la birlikte yürürsek kıymetimiz var" dedi. Turan, 23 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi için de "İmamoğlu kazanmadı, biz hediye ettik" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, dün Habertürk TV'de yayınlanan Açık ve Net programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Burada Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Turan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi ve eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç'ın kendisine dönük açıklamaları değerlendirdi.

"Arınç'ın son dönemde çıkışları oldu tasvip etmiyorum. Ben üzüldüm. Keşke olmasaydı. Ahmet Türk meseleleri ile görüşüm değişmedi. Çanakkale'de muazzam işler yaptık. Benim için halk kıymetlidir" diyen Turan, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin tüm insanını anlamak, idare etmek bizim görevimiz. Ama AK Parti 17 yıldır birinci parti. Hala biz varız. İnsan güven ister. Çok kültürlü partiyiz. İnsanlar partimizin duruşunun belli olduğunu gördü. Derdim ne Ahmet Türk ne de Bülent Arınç. Partimin politikası. HDP'ye bu millet bir kredi verdi. HDP, seçmenden aldığı gücü Kandil ile paylaşıyor. Ahmet Türk, Kandil'in eş başkan atamasına rıza gösteren insan."

'TABİİ Kİ 17 YILIN İÇİNDE HATALAR OLMUŞTUR'

Turan, devamla partisi içinde yaşanan istifalara değindi. "AK Parti kendi geleneklerini güncelleyen parti. AK Parti, kuruluş felsefesinden asla vazgeçmedi. Biz bir üyemizin istifasını bile üzüntüyle karşılarız. Keşke Davutoğlu, keşke o vakfın başkanlığında olup hizmet etseydi. İstifa etmesi başka mesele. Partiden ayrılan isimler son seçimde aday adayıydılar. Tabii ki 17 yılın içinde hatalar olmuştur" diyen Turan, şunları kaydetti:

“Ahmet Davutoğlu şimdilerde ortak akıldan bahsediyor ama Başbakanken 4 danışmanıyla tüm Türkiye’yi idare etmeye çalışıyordu. Sayın Davutoğlu'nun döneminde arkadaşlarımız Türkiye'yi yönetmeye talipti. Ben 17 Aralık'ta da milletvekiliydim. 15 Temmuz gördük. FETÖ'cü olan 15-20 milletvekili gitti biz daha da kenetlendik. Benim hiçbir endişem yok.

Halkımız bize 'Erdoğan'la olun' diye oy verdi. Ben biliyorum ki Erdoğan'sız Bülent Turan Çanakkale'de bir hiçtir. Erdoğan'la yürürsek kıymetimiz var. Bizim vekillerimizin hepsi de aynı kanaatte. Yeni kurulacak partilere hiçbir şans vermiyorum. Halkın talepleri değişiyor, AK Parti bunu okumalı."

© DHA / İmamoğlu'nun talimatıyla yetim, öksüz, engelli ve şehit çocuklarına verilen yardım artırıldı

Turan, 23 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimini de değerlendirdi. "İmamoğlu İstanbul'da kazanmadı, biz hediye ettik tabiri caizse" diyen Turan, “Bir daha İmamoğlu’nun İstanbul kazanma ihtimali yok. Yeni dönemde İstanbul tekrar AK Parti’nin olacaktır" görüşünü dile getirdi.