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17:24 16 Eylül 2019
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    Bolu'da aynasını kıran kadını döven taksici: Mecburen yaptım, kesinlikle kadına şiddet yoktur

    © DHA / MURAT KUCUK
    Türkiye
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    Bolu'da, aralarında çıkan tartışmada taksisinin dikiz aynasını kıran Gülhanım Ş.'yi sokak ortasında darbeden şoför Nurettin Yıldırım, "Mecburen yaptım. Kesinlikle kadına şiddet yoktur. Yanlış anlaşılma oldu. Ben sadece kendimi savundum. Ben kendimi savunmasam arabaya zarar verecekti" dedi.

    © DHA /
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    Olay, 9 Eylül Pazartesi günü, Köroğlu Mahallesi Uğur Mumcu Parkı kavşağı mevkisinde meydana geldi. Gülhanım Ş., iddiaya göre, eve gitmek için bir taksi durdurdu. Taksi sürücüsü Nurettin Yıldırım (52), başka bir müşteriye gittiğini söyleyip aracına binen Gülhanem Ş.'yi götürmek istemedi. Bu nedenle ikili arasında tartışma çıktı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gülhanım Ş. taksiden inip, aynasını kırdı. Bunun üzerine Yıldırım da aracından inerek kadını darbetti.

    KADIN ŞİKAYETÇİ OLMADI

    O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde taksicinin kadına saldırırken, "Aynayı niye kırıyorsun. Bu ayna ne olacak?" demesi de dikkat çekti. Bu sırada olay yerinden geçen sürücüler de araçlarından inip, Yıldırım'ı durdurdu. Olayın ardından taksi şoförü Nurettin Yıldırım, Gülhanım Ş.'den şikayetçi olurken, kadın şikayetçi olmadı.

    'ARABAYA VE BANA ZARAR VERECEKTİ'

    Taksi
    © AA /
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    Taksici Yıldırım, Gülhanım Ş.'nin ısrarlarına rağmen araçtan inmediğini belirterek, olayı şöyle anlattı:

    "Ben yolda müşterime giderken bir kadın taksiye bindi. Ben de durmak zorunda kaldım. Durunca da ön koltuğa bindi. Ben de 'Müşteriye gidiyorum. İner misin?' dedim. İnmedi, mücadele ettik ışıklara kadar gittik. Arabanın el frenini çektim, durduk. Trafik kapandı. Tekrar inmesini söyledim. İnmedi ve bana küfürler etmeye başladı. Zorla araçtan indirdim. Araçtan indiğim zaman da küfür etti ve aracıma saldırdı. Aracın aynasını kırdı. Elindeki telefonla arabaya vurmaya başladı. Saldırdı daha sonra ben de elimle ittim. Uzaklaştırmaya çalıştım. Taş almış yakamdan tuttu vurmaya çalıştı. Mecbur kaldım. Arabaya ve bana zarar verecekti."

    'MECBUREN YAPTIM, BEN İTTİKÇE ÜSTÜME GELDİ'

    Kendisini savunduğunu öne süren Yıldırım, "Mecburen yaptım. Kesinlikle kadına şiddet yoktur. Yanlış bir anlama oldu. Ben sadece kendimi savundum. Ben kendimi savunmasam arabaya zarar verecekti. Ben tamamen kendimi savundum. Ben vurduğum için pişman oldum. Öyle bir şiddet çok ayıp bir şey ama mecbur kaldım. Sürekli üstüme üstüme atladı. Çok kötüydü, ayakta duracak hali yoktu. Ben ittikçe üstüme üstüme geldi. Yaptığım iyi bir şey değil. Hele bir kadına ama mecbur kaldım. Çok ayıp bir şey oldu. Mecbur kalmasam kesinlikle olmazdı" dedi.

    'KİMSENİN BENİ DRBETMEYE HAKKI YOK'

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    © DHA /
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    DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Gülhanım Ş. ise, "Olay günü çok kötü haldeydim, kendimi çok kötü hissediyordum. Yoldan geçen taksiyi görünce durdurup bindim. Taksici bana müşteriye gittiğini söyleyerek indirmek istedi. Ben de çok kötü durumda olduğumu, beni eve bırakmasını istedim. O da beni indirince tartıştık. Bana saldırdı, darbetti. Şu anda başım aşırı ağrıyor. Başıma bir şey gelirse sorumlusu taksicidir. Ne olursa olsun kimsenin beni darbetmeye hakkı yok. Kendisinden olaydan sonra şikayetçi olmadım" diye konuştu.

    Etiketler:
    Ayna, Darp, Taksici, Taksi, Bolu
    Topluluk kurallarıTartışma
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