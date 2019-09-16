Yeniden Refah Partisi'nden Babacan ve Davutoğlu'na çağrı: Buyursunlar, gelsinler

Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Mali İşler Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, AK Parti'den istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'a çağrı yaptı ve "Burada Yeniden Refah Partisi zaten kurulmuş bir parti, buyursunlar gelsinler" dedi.

AK Parti'den istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'a Yeniden Refah Partisi'nden çağrı geldi.

Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Mali İşler Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, şunları söyledi:

"Yeniden Refah Partisi olarak Türkiye'deki 82 milyon vatandaşımıza kapılarımızı açmış bir partiyiz. Burada Yeniden Refah Partisi zaten kurulmuş bir parti, buyursunlar gelsinler, genç genel başkanımızla 2020'de yapılacak erken seçimle Türkiye'nin en genç devlet başkanı olacak Fatih Erbakan ile siyaset yapsınlar. Kapılarımız açık."