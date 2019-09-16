Ege Üniversitesi Kampüsü içinde sulama yapan traktörün altında kalan Sezen hayatını kaybetti

Olay, saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu Sezen Zambak (23), çiçekleri sulayan V.B. yönetimindeki traktörün manevra yaptığı sırada altında kaldı.

Kazayı gören öğrenciler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcının incelemesinin ardından Zambak’ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Traktör sürücüsü V.B. ise gözaltına alındı.

ÜNİVERSİTEDE İKİ GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Öte yandan, Ege Üniversitesi Senatosu, aldığı kararla iki günlük yas ilan etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Üniversite tarafından yapılan açıklamada, "Üniversitemiz kampüsünde meydana gelen elim trafik kazası sonucu Ziraat Fakültesi mezunumuz Sezen Zambak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu acı olay nedeniyle Ege Üniversitesi Senatosu kararıyla üniversitemizde iki günlük yas ilan edilmiştir. Merhumun ailesine ve üniversitemize baş sağlığı diliyoruz" denildi.

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