İBB, gece metrosundan yararlananların sayısını açıkladı

Ongun, metro ulaşımının haftasonları 24 saat olmasının ardından Twitter hesabından yolcu sayısını açıkladı.
"İstanbul'da 24 saat ulaşım uygulamasından faydalanan vatandaşlarımızın sayısı her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz hafta 50 bin’e yaklaştık. Cuma gecesi: 20.864 kişi Cumartesi gecesi: 28.269 kişi" ifadelerini kullandı.
İstanbul'da 24 saat ulaşım uygulamasından faydalanan vatandaşlarımızın sayısı her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz hafta 50 bin’e yaklaştık.— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) September 16, 2019
Cuma gecesi: 20.864 kişi
Cumartesi gecesi: 28.269 kişi pic.twitter.com/gcDlGmAwt8
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