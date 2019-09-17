CHP’li Kaftancıoğlu, İBB’deki işten çıkarılan vatandaşlarla görüştü

İBB'de işlerinden çıkarılan bazı vatandaşlar, bugün CHP İstanbul İl Merkezi binası önünde eylem yaptı. İşçilerle görüşen CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, “Büyükşehir’e işe alım olacaksa İstanbul’daki bütün işsizlerin haberi olacak. İster CHP’li olsun, ister AKP’li olsun hiç önemli değil” dedi.
31 Mart ve 23 Haziran seçimleri arasındaki dönemde İBB'de işe alınan ve kısa süre önce işlerine son verilen bazı vatandaşlar, CHP İstanbul İl Merkezi önünde eylem yaptı. CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu da İl Merkezi'nin girişinde toplanan vatandaşlarla yaklaşık 20 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi.
Önceki dönem İBB yönetiminin işe alım prosedürlerinde yaptığı usulsüzlüklerden dolayı yaşanan mağduriyetten üzüntü duyduğunu belirten Kaftancıoğlu, “Bu durum sizlerin emeğini ve duygularını suistimal etmek isteyen anlayıştan kaynaklı. İBB işe alma prosedürlerinde herkese açık duyurular yapılır. İşsiz, liyakati olan ve sizler ve sizin gibi milyonlarca vatandaşımız var öyle değil mi? Ancak ne yazık ki bu işler liyakat esasıyla değil de kapalı kapılar ardında yapıldığı zaman işte bugün olduğu gibi mağduriyet ortaya çıkıyor” dedi.
İl Başkanımız Dr. Canan Kaftancıoğlu, İBB’deki işlerinden çıkarılan vatandaşlarla görüştü. ''İşe alım olacaksa bütün işsizlerin haberi olacak. İşe alımlarda partizanlık yapılmasına asla izin vermeyeceğiz. pic.twitter.com/sFmaZqe7cJ
İşe alımlarla ilgili yalnızca belediyelerde değil kamu ya da özel tüm kurumlarda liyakatin esas alınması gerektiğini vurgulayan Kaftancıoğlu, “Ben geçen gün belediye başkanımızla da konuştum. Büyükşehir'e işe alım olacaksa İstanbul'daki bütün işsizlerin haberi olacak. İster CHP'li olsun, ister AKP'li olsun hiç önemli değil. Şeffaf, adaletli, hakkaniyetli, liyakatli ve vicdanlı bir süreç olacak. Sizin ne suçunuz vardı? Sizi işe alırken, işe alma prosedürlerini biliyorsunuz değil mi? Kimseye duyurulmadı. Diğer işsizlerin suçu neydi? Diğer işsizlere haksızlık yapılmadı mı? Yapıldı. O zaman gelin haksızlığı hep beraber giderelim. CV'lerinizle lütfen başvuru yapın. Belediyelerin herkese iş bulabilme gibi Türkiye'nin şu ekonomik gerçekliğinde bir çözümü olmayacağını siz de biliyorsunuz. CHP İl Başkanı olarak sizlere söz veriyorum. Partizanca bir tutumla aynen birilerinin yaptığı gibi kapalı kapılar ardında insanları işe alacağız diye bir yaklaşım içinde asla ve asla olmayacağız” diye konuştu.
Görüşme esnasında eylem yapan vatandaşlardan birinin “Belki bugün biz sizin partiye oy vereceğiz. Belki buradaki arkadaşlar sizi tutuyor. Kimse bilmiyor” sözleri üzerine Kaftancıoğlu bir kez daha liyakat vurgusu yaptı: “Böyle konuştukça kendine yanlış yaparsın. Ben benim partilim olun diyor muyum? Olmayın. Ben size şunun sözünü tekrar veriyorum. İşe alımlarda partizanlık yapılmasına asla izin vermeyeceğiz”.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)