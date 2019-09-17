CHP’li Kaftancıoğlu, İBB’deki işten çıkarılan vatandaşlarla görüştü

İl Başkanımız Dr. Canan Kaftancıoğlu, İBB’deki işlerinden çıkarılan vatandaşlarla görüştü. ''İşe alım olacaksa bütün işsizlerin haberi olacak. İşe alımlarda partizanlık yapılmasına asla izin vermeyeceğiz. pic.twitter.com/sFmaZqe7cJ — CHP İstanbul (@CHP_istanbulil) September 16, 2019

31 Mart ve 23 Haziran seçimleri arasındaki dönemde İBB'de işe alınan ve kısa süre önce işlerine son verilen bazı vatandaşlar, CHP İstanbul İl Merkezi önünde eylem yaptı. CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu da İl Merkezi'nin girişinde toplanan vatandaşlarla yaklaşık 20 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi.Önceki dönem İBB yönetiminin işe alım prosedürlerinde yaptığı usulsüzlüklerden dolayı yaşanan mağduriyetten üzüntü duyduğunu belirten Kaftancıoğlu, “Bu durum sizlerin emeğini ve duygularını suistimal etmek isteyen anlayıştan kaynaklı. İBB işe alma prosedürlerinde herkese açık duyurular yapılır. İşsiz, liyakati olan ve sizler ve sizin gibi milyonlarca vatandaşımız var öyle değil mi? Ancak ne yazık ki bu işler liyakat esasıyla değil de kapalı kapılar ardında yapıldığı zaman işte bugün olduğu gibi mağduriyet ortaya çıkıyor” dedi.

​“İŞE ALIM OLACAKSA BÜTÜN İŞSİZLERİN HABERİ OLACAK”

İşe alımlarla ilgili yalnızca belediyelerde değil kamu ya da özel tüm kurumlarda liyakatin esas alınması gerektiğini vurgulayan Kaftancıoğlu, “Ben geçen gün belediye başkanımızla da konuştum. Büyükşehir'e işe alım olacaksa İstanbul'daki bütün işsizlerin haberi olacak. İster CHP'li olsun, ister AKP'li olsun hiç önemli değil. Şeffaf, adaletli, hakkaniyetli, liyakatli ve vicdanlı bir süreç olacak. Sizin ne suçunuz vardı? Sizi işe alırken, işe alma prosedürlerini biliyorsunuz değil mi? Kimseye duyurulmadı. Diğer işsizlerin suçu neydi? Diğer işsizlere haksızlık yapılmadı mı? Yapıldı. O zaman gelin haksızlığı hep beraber giderelim. CV'lerinizle lütfen başvuru yapın. Belediyelerin herkese iş bulabilme gibi Türkiye'nin şu ekonomik gerçekliğinde bir çözümü olmayacağını siz de biliyorsunuz. CHP İl Başkanı olarak sizlere söz veriyorum. Partizanca bir tutumla aynen birilerinin yaptığı gibi kapalı kapılar ardında insanları işe alacağız diye bir yaklaşım içinde asla ve asla olmayacağız” diye konuştu.

Görüşme esnasında eylem yapan vatandaşlardan birinin “Belki bugün biz sizin partiye oy vereceğiz. Belki buradaki arkadaşlar sizi tutuyor. Kimse bilmiyor” sözleri üzerine Kaftancıoğlu bir kez daha liyakat vurgusu yaptı: “Böyle konuştukça kendine yanlış yaparsın. Ben benim partilim olun diyor muyum? Olmayın. Ben size şunun sözünü tekrar veriyorum. İşe alımlarda partizanlık yapılmasına asla izin vermeyeceğiz”.