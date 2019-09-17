Sabah yazarı Tuna: Hiç kuşkunuz olmasın, o 'israf' söylemleri de FETÖ marifetidir

Sabah yazarı Salih Tuna, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun seçim kampanyasından bu yana sıkça gündeme getirdiği 'israf' konusuyla ilgili olarak "Hiç kuşkunuz olmasın, o 'israf' söylemleri de FETÖ marifetidir" ifadelerini kullandı.

Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, 'Ayıptır ayıp' başlıklı bugünkü yazısında son dönem gündemde olan 'israf' konusuna değindi.

"Kirli ve sinsi FETÖ propagandası kaç zamandır kol geziyor. Kripto özellikleriyle her yapılanma, her cemaat ve her tarikata girip zehirlerini sinsi bir şekilde akıtıyorlar" diyen Tuna, 'israf' söylemlerinin 'FETÖ tarafından gündeme sokulduğunu' öne sürdü.

Tuna'nın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Hiç kuşkunuz olmasın o 'israf' söylemleri de FETÖ marifetidir. Çatallı dilleriyle "cemaat" kavramını kullanmışlardı, şimdi sıra "israfa" geldi. Erdoğan'a kinleri o kadar büyük ki "israf" diye İstanbul'daki tünelleri gözlerine soksan görmezler. Bakınız muhteremler, AK Parti her şeyden evvel bir partidir; cemaat veya tarikat veya dergâh değildir. Bu ülkede daha dün denilecek kadar kısa süre önce başörtüsü yasaktı. Dahası, başörtüsüne özgürlüğü savunmak bile 'laikliğe karşı fiillerin odağı olmak' suçlamasıyla parti kapatma gerekçesi sayılmış, AK Parti'ye 2007'de kapatma davası açılmıştı. Yaz aylarında çocuklarımıza Kur'an okumayı öğretmek bile yasaktı. AK Parti yasakları kaldırdı."

Tuna ayrıca, isim vermeden bugüne kadar AK Parti ile hareket edip daha sonra yollarını ayıran ve hükümeti eleştiren isimlere de tepki gösterdi.

"Her şeyi Erdoğan ve AK Parti'ye bağlamanın anlamı yok" diyen Tuna, şu ifadeleri kullandı:

© DHA / Yavaş'tan israfla mücadele genelgesi: Ödenekler tahsis amacı dışında kullanılmayacak

Zaten imkan verilenlerin de dakka geçmiyor her tarafı ayrı oynuyor.

Takva sandığımız hallerinizin de yoksulluğunuzdan kaynaklandığını mal mülk makam sahibi olduğunuzda anladık. Makamlarınızı kaybedince de 'muhalif' kesildiniz başımıza. Yine "muhalif" olun, hatta beter olun; fakat hiç değilse sizi o makamlara getiren lidere ABD taşeronu FETÖ ve PKK'yla eşzamanlı vurmayın. Ayıptır."