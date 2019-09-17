Diyarbakır Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün tutuklananan Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş’ın görevden alındığı duyuruldu. Konu ile ilgili Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada görevden alınan Taş’ın ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ ve ‘Terör Örgütü Propagandası Yapmak’ suçları kapsamında hakkında devam eden 5 ayrı soruşturma ve 1 Kovuşturma olduğu belirtildi.

Açıklamada Kulp’ta 7 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıya da yer verilirken "Ağaçkorur Mahallesinde 7 Vatandaşımızın Şehit olması ile sonuçlanan hain terör saldırısı üzerine Kulp Cumhuriyet Başsavcılığının ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Devletin Birliğini ve Bütünlüğünü Bozma’ suçlarını esas olarak başlattığı soruşturma sürecinde Kulp Sulh Ceza Hâkimliğinin 16.09.2019 tarihli kararı ile tutuklanmış olması göz önünde bulundurularak Anayasanın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47. maddelerine istinaden Bakanlığımızın 16.09.2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığımız tarafından görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanununun 45. maddesi uyarınca yine Belediye Kanununun 46. maddesi kapsamında Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet Kulp Belediye Başkan Vekili olarak Valiliğimizce görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.