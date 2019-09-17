TRT, istihdam fazlası personelin yerine 1422 kişi almış

Cumhuriyet'ten Sena Yaşar'ın haberine göre, OHAL döneminde çıkartılan kararnameye dayanarak istihdam fazlası olduğunu iddia ettiği çalışanlarını farklı kurumlara gönderen ve emekli eden TRT bin 422 kişiyi işe başlattı.
TRT yönetimi daha sonra 143 çalışanı ise isteği dışında başka kurumlara gönderirken, 80 çalışan ise, gönüllü olarak istihdam fazlası personel (İFP) yapılarak ‘ayrıcalıklı statülerle’ istedikleri yerlere atanmıştı.
TAŞERON ŞİRKET ARADAN ÇIKARILDI
Özel Hukuka Tabi Personel (işçi) statüsündeki 1394 çalışanın taşeron şirket vasıtasıyla TRT’de çalıştığı, fakat daha sonra alınan kararla taşeron şirketin aradan çıkarıldığı öğrenildi.
'Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel', yani 'kadrolu personel' statüsü ile alınan personelin çoğunun 'yönetici' pozisyonlarda istihdam edilecek olması da dikkat çekti. 28 personelden birinin 'daire başkanı', dokuzunun 'müdür', ikisinin 'genel müdür müşaviri', birinin 'genel müdür yardımcısı' ve birinin de 'TRT müdür yardımcısı' olduğu belirlendi.
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