Dilipak: 'Kült-ür merkezi, 'Spor salonu', 'Okul', bunlar aslında işgal ordularının Truva atları

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında 'batı kültürünün' müslüman toplumlara zarar verdiğini öne sürdü ve "Her tarafta 'Kült-ür merkezi', her tarafta 'Spor salonu', her tarafta 'Okul'. Bunlar aslında işgal ordularının Truva atları.. Hatta giderek 'cami'lerimiz de elden çıkıyor" ifadelerini kullandı.