Annesini korumak için babasını öldüren gence beraat

İstanbul Beykoz'da annesini korumak için babasını silahla vurarak öldüren Koray A. hakkında meşru müdafaadan beraat kararı verildi. Sanık savunmasında, "Annemi tehdit ettiği zamanlarda birçok kez anneme bir şey yapmasın diye onların yatak odasının kapısında yattım. Amacım öldürmek değildi" dedi.
Beykoz Çubuklu mahallesinde 2 Ocak 2019 tarihinde 21 yaşındaki Koray A., tartıştığı annesini öldüreceğini söyleyen babası Murat A.’yı tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Koray A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanığın 'üst soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan cezalandırılması istendi. Davanın Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Koray A. cezaevinden getirildi.
Sanığın annesi Selvi A., kız kardeşleri Burcu A. ve Öznur A. ile avukatları da salonda hazır bulundu.
'KALORİFER KAZANINA ATIP YAKACAĞIM DEDİ'
Duruşmada savunma yapan sanık Koray A., babasının annesine, kardeşlerine ve kendine sürekli şiddet uyguladığını söyleyerek, şöyle konuştu:
"Biz büyüdükten sonra şiddet uygulamayı bıraktı. Ancak anneme hakaret edip aşağılayıcı davranıyordu. Annem evine, eşine bağlı olmasına rağmen hep şiddete maruz kaldı. Unutamadığım bir olayı anlatmak istiyorum. Annem ve kardeşim gürültü yapmışlardı, babam onların ikisini de kalorifer kazanının içine attı. 'Onları yakacağım, şahit ol' dedi. Daha sonra, 'ikisinden birisini seç, birisini çıkaracağım. Diğerini de canlı canlı yakacağım' dedi. 'Yapma' dedim, yalvardım. Beni dövmeye başladı."
Koray A., “Annem işe gidip işi uzayınca eve 5-10 dakika geç gelirdi. O zaman babam annemi cezalandırmak için kardeşlerimi, beni ve annemi kalorifer dairesindeki betonda yatırırdı. Televizyonda bir kadın cinayeti haberi çıktığında babam anneme ve bizlere birçok kez, 'bir gün annenle ben de bu şekilde televizyona çıkacağız' demişti” ifadelerini kullandı.
Sanık savunmasının devamında, “Babamın annemi tehdit ettiği zamanlarda birçok kez anneme bir şey yapmasın diye onların yatak odasının kapısında yattım, bazen orada uyuyakalırdım. Bir gece babamın annemi dövdüğünü duydum. Annem, ‘yüzüme vurma, ben insan içine çıkıyorum' dedi. Kemerle vurduğunu duydum” dedi.
Olaydan birkaç gün önce annesinin telefonuna yabancı numaradan gelen arama yüzünden babasının tartışma çıkardığını söyleyen sanık, “4 gün boyunca bu konu evde tartışıldı. Babam anneme 'başkalarıyla görüşüyorsun, telefonunu getir, kayıtlı olmayan numara görürsem seni öldürürüm' dedi. Olay günü yine aynı konu yüzünden tartıştılar. Babam annemin kendisini aldattığından emin olduğunu söyledi. Mutfağa doğru yönelip, 'anneni öldüreceğim, namusum için yaşıyorum' dedi. Bıçak alıp öldürebileceğini düşündüm. Evde bulunan silahla babamı durdurmak için ateş ettim. Annem geldi, 'oğlum sen ne yaptın' diyerek ağladı. 'Seni öldürecekti' dedim. Geçmişte bize çok şeyler yaşattı. Bunlardan dolayı kin duymamıştım. Psikolojik rahatsızlığı olduğunu düşünüyordum” dedi.
Sanığın annesi Selvi A. ise, "Ben evlendiğimden beri şiddet görüyorum. Çocukları da dövüyordu. Beni birçok defa aldattı” dedi. Bunun üzerine söz alan sanığın kız kardeşleri de, çocukluklarından beri babalarından şiddet gördüklerini ve kardeşlerinden şikayetçi olmadıklarını söyledi.
Duruşmada tanık olarak dinlenen C.Y., avukatlık yaptığını, maktul ve ailesini 15 yıldır tanıdığını söyleyerek, “Aynı sitede oturuyorduk. Maktul sitenin tamir işleriyle ilgilenirdi, eşi Selvi de evlere temizliğe giderdi. Bizim eve de gelirdi. Eşim, Selvi’nin bana bir şey danışmak istediğini söyledi. Ben bize gelebileceğini söyledim. Bize geldiğinde eşinin kendisine evliliğinin başından beri fiziksel taciz ve şiddette bulunduğunu, kendisini aldattığını, çocukları için hep katlandığını ancak artık ayrılmak istediğini söyledi. 15-20 gün sonra karşılaştığımızda eşiyle konuştuğunu, böyle bir teşebbüste bulunursa kendisini öldüreceğini, adliyeye giderse adliyeden cenazesinin çıkacağını, tehdit ettiği için korktuğundan dolayı boşanmadan vazgeçtiğini söyledi. Ben Koray’ı çocukluğundan beri tanırım. Sitede sevilen, herkesin yardımına koşan, saygılı bir çocuktur” diye konuştu.
Sanık avukatı Cemal Yücel, “Geçtiğimiz ayda 49 kadın cinayeti işlendi. Bunlardan 39’u eşleri tarafından öldürülen kadınlar. ‘Babam anneme bir şey yapar’ diye sabaha kadar yatak odasının dibinde yatmış sanıkla karşı karşıyayız” diyerek sanık hakkında meşru müdafaa hükümlerinin uygulanmasını istedi.
Son sözü sorulan Koray A., “Babam, öfkeyle mutfağa doğru gittiğinde annemi öldüreceğinden emin oldum. Bir şekilde babamı durdurmam gerekiyordu, evde bulunan silah aklıma geldi. Amacım öldürmek değildi. Çok üzgünüm ve pişmanım. Böyle olsun istemedim. Bu zamana kadar babama en ufak bir saygısızlığım olmamıştır” dedi.
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Koray A.’nın işlediği ‘kasten öldürme’ suçunun meşru müdafaa kapsamında kaldığını belirterek oy birliğiyle beraatine karar verdi. Kararla birlikte sanığın tahliyesine hükmedildi.
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