Makam odasında yaralı hayvanlara bakan müdüre ceza: Görev yeri değiştirildi, maaşı kesildi

Anneleri ölen, yaralı ya da bitkin haldeki kedileri makam odasında tedavi edip, bakımlarını sağlayan ve iyileşenleri sahiplendiren Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Yılmaz hakkında, hayvanlardan ve kokudan rahatsız olanların şikayeti üzerine inceleme başlatıldı. Yılmaz'ın görev yeri değiştirildi, 1/30 oranında aylıktan kesme cezası verildi.
Rize'de Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Rukiye Yılmaz, anneleri ölen 3 yavru kedi ile trafik kazasında bacağı kırılan ve oluşan mantar nedeniyle kulakları kesilmek zorunda kalan başka bir kediye makam odasını açtı.
Hayvansever müdür yardımcısı Yılmaz, makam odasında çalışırken diğer yandan tedavisini üstelendiği yaralı hayvanlarla ilgilendi. Makamını küçük bir hayvan barınağına dönüştüren Yılmaz, tedavisini tamamladığı hayvanları sahiplendirdi. Papağan da besleyen Rukiye Yılmaz hakkında odasındaki hayvanlardan ve kokudan rahatsız olanların şikayeti üzerine inceleme başlatıldı.
Milli Eğitim Müdürlüğü müfettişlerinin Rukiye Yılmaz hakkında hazırladığı raporda, "Makam odasında hayvan beslediği ve oluşan kötü kokudan dolayı yapılan şikayetler ile ilgili kurum müdürünün sorunu çözme amaçlı yazılı ve sözlü uyarılara rağmen uygulamasına ısrarcı davranarak, kendisi ile kurumdan hizmet alanların düşünce ve taleplerini hiçe saydığı ve önemsemediği düşüncesine neden olduğu, karşılıklı güven ve dayanışma ile olumlu iletişim kanallarını tıkadığı, amiri tarafından yapılan bütün iyi niyetli sözlü ve yazılı ikazlara rağmen bu emirlere kasıtlı olarak uymadığı, direnç gösterdiği, bu yaklaşımı ile kurum iradesini zaafa uğrattığı" ifadelerine yer verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Disiplin Kurulu’na sevk edilen Yılmaz’a, 1/30 oranında aylıktan kesme cezası verildi. Görev yeri değiştirilen Yılmaz, merkeze bağlı Karasu Köyü Ortaokulu'na atandı. Yılmaz'ın üst disiplin kuruluna yaptığı itiraz da reddedilerek cezası onandı.
'FEDAKARLIK GEREKTİREN ÇALIŞMAM CEZALANDIRILDI'
8 yıldır eğitim kurumlarında müdür yardımcısı olarak görev yaptığını anlatan Rukiye Yılmaz, görev yaptığı kurumlarda sokak hayvanları adına farkındalık oluşturmak ve çocukların sevgi, hoşgörü, paylaşım, merhamet duygularını canlı tutmak adına projeler yaptığını söyledi.
8 yıldır eğitim kurumlarında müdür yardımcısı olarak görev yaptığını anlatan Rukiye Yılmaz, görev yaptığı kurumlarda sokak hayvanları adına farkındalık oluşturmak ve çocukların sevgi, hoşgörü, paylaşım, merhamet duygularını canlı tutmak adına projeler yaptığını söyledi.
8 yıldır eğitim kurumlarında müdür yardımcısı olarak görev yaptığını anlatan Rukiye Yılmaz, görev yaptığı kurumlarda sokak hayvanları adına farkındalık oluşturmak ve çocukların sevgi, hoşgörü, paylaşım, merhamet duygularını canlı tutmak adına projeler yaptığını söyledi.
"Ancak Halk Eğitimi Merkezinde görev yapmakta iken ilgi ve beğeni gören ayrıca olumlu sonuçlar doğuran bu projemden rahatsız olan diğer kurum müdür yardımcısının şikayeti üzerine, bakanımızın sosyal medyada da duyurarak bütün okullarda uygulanmasını istediği bu tamamen gönüllülük ve fedakarlık gerektiren çalışmamdan dolayı cezalandırıldım” diyen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
“ 15 yıllık memuriyet hayatım boyunca olumlu sicillerim, ödüllerim bulunmasına ve hiçbir soruşturma geçirmiş olmamama rağmen ceza indirimine dahi gidilmedi. Benim yıllardır okullarımda yaptığım bu çalışma keyfi bir durum değil, sosyal sorumluluk projesidir. Ben hayvanlarla teması, paylaşımı hep eğitimin bir parçası olarak gördüm. Görev yaptığım okullarda çalışan öğretmenlerin birçoğu, öğrencilerini hayvanların yanına ziyarete getirmiş hatta zaman zaman sağlıklı ve aşılı hayvanları sınıflarına götürerek farkındalık oluşturmuşlardır. Bu ulusal proje niteliğinde bir çalışmadır."
'MASUMANE BİR SEBEPTEN CEZA ALMAKTAN GURUR DUYARIM'
Onurlandırılmayı beklerken acı bir şekilde cezalandırıldığını söyleyen Yılmaz şöyle devam etti: "Böyle olsa da sokak hayvanları için mücadelem devam edecek. Ben sokak hayvanları konusunda farkındalık oluşturmak ve bu vesileyle çocuklarımızda ve yetişkinlerde sevgi, hoşgörü, merhamet, empati, paylaşım duygularını canlı tutma çalışmalarıma ara vermeden devam ediyorum. Ben öğretmen vakarına yakışmayacak bir davranışta bulunmadım, hiçbir öğrencimin hakkına girmedim, hırsızlık yapmadım. Böyle masumane bir sebepten ceza almaktan ancak gurur duyarım. Güzellikleri paylaşmanın bir bedeli olacaksa, bundan sonra da ödemeye hazırım. Canlı, somut örneklerimiz olmadan, görerek, yaşayarak öğretmeden yeterince faydalı bilgiler aktaramayız. Öğretmenlik fedakarlık gerektiren bir meslektir. Bugüne kadar yaptığım projeleri her zaman bir adım daha ileri taşımayı planlıyorum. Bu uğurda eğitimin yararı için alışılmışın dışına çıkmaya, beklenenin çok ötesinde projeler üretmeye devam edeceğim. Her eğitimci meslektaşımın aynı cesarette olduğunu biliyorum."
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