Adnan Oktar davası başladı, eski BBP yöneticisi Alan mahkeme önünde davul zurna çaldırdı: 'Adnancığım izle beni'

Adnan Oktar'dan iki kızını kurtarmak için Avusturya'dan gelen Elvan Koçak'a destek verdiği için tutuklandığını öne süren eski BBP Bolu İl Başkanı Mahmut Alan, Silivri Cezaevi'nin önünde davul zurna çaldırdı. Alan, "Tutuklandığımda 'Boluluyum Bolulu' türküsünü çaldırıp dansöz oynatmıştı. Kendisine buradan el sallıyorum. Adnancığım izle beni" dedi.

Adnan Oktar ve grubuna yönelik 171'i tutuklu 226 sanık hakkında açılan dava bugün Silivri'de başladı. Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki büyük salonda görülecek olan duruşma öncesi geniş güvenlik önlemleri alındı.

Oktar’ın davasının görüldüğü Silivri Cezaevi’ne ilk gelenlerden biri de Oktar yüzünden tutuklandığını iddia eden eski BBP eski Bolu İlçe Başkanı Mahmut Alan ve arkadaşları oldu.

Hürriyet gazetesinden Eyüp Serbest'in haberine göre Mahmut Alan, Oktar’dan 16 yaşındaki iki kızını kurtarmaya çalışan gurbetçi Elvan Koçak’a destek çıktığı için iftiraya uğramış, Oktar’a suikast düzenleyeceği iddiasıyla gözaltına alınmış ve hakkında dava açılmıştı.

Oktar’ın kendisi gözaltına alındığında 'Boluluyum Bolulu' türküsü çaldırıp dansöz oynattığını iddia eden Alan, beraberinde davul, zurna ve klarnet ekibini de getirerek Silivri Cezaevi’nin girişinde otomobilini durdurdu ve davul zurna çaldırıp oynadı.

'BEN TUTUKLANINCA DANSÖZ OYNATTI, BEN DE KENDİSİ DEVLETİMİN ELİNDEYKEN OYNAYACAĞIM'

Alan, şunları söyledi:

"Eski BBP Bolu İl Başkanı’yım. Köroğlu Gençlik Teşkilatı Dernek Başkanı’yım. Kızları 16 yaşında olduğu için Avusturya’dan gelerek Türkiye’de ciddi mücadele veren Elvan Koçak ağabeyimizle bir mücadeleye girdik. O esnada Adnan Oktar’a bir hakaretimiz, herhangi bir tehdidimiz olmamasına rağmen kendisi beni onu öldürmeye teşebbüsle suçladı. Vatan Emniyet’te uzun süre tutuklu kaldım. Daha sonra serbest bırakıldım. Bu esnada çevremde bulunan 5-6 arkadaşımıza da organize şekilde suç duyurusunda bulundular. Hepsi de şu anda mahkemelerde uğraşıyorlar. Benim davam kaldırıldı. İslama ve Türklüğe, örf ve adetlerimize, Kuran’ı Kerim’i örnek göstererek değerlerimize küfür eden bu şahıs, İsrail’in uşağı. Bizle psikolojik savaş yaptı. Psikolojik olarak bizi yıprattı. O dönemde ben tutuklanınca 'Boluluyum Bolulu' diye bir türkü var. Çaldırıp ekranda dansöz oynatmıştı. Ben de inşallah bugün kendisi devletimin elindeyken oynayacağım. O bize 'Bolulu' demişti. Biz de ona bir gönderme yapacağız. Kendisine buradan el sallıyorum. Adnancığım izle beni.”