Altaylı: Bize en uyumlu lider Esad

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşe yazısında Türkiye ile Suriye'nin bölgeye ilişkin konularda aynı tezleri savunduğunu söyledi ve "Ortadoğu'da hemen hemen her konuda aynı fikirde olduğumuz tek bir ülke var. O ülke Suriye. Biz bu ülke ile niye hala düşmanız, bu ülkenin rejimi ile niye hala hasımız?" ifadelerini kullandı.

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, bugünkü yazısında Suriye'deki YPG varlığı üzerinden Türkiye - Suriye ilişkilerine değindi.

YPG konusunda Esad yönetiminin de Türkiye gibi düşündüğünü hatırlatan Altaylı, "Suriye'nin toprak bütünlüğü hem bizim için hem de Suriye için önemli iken biz bu ülke ile niye hala düşmanız, bu ülkenin rejimi ile niye hala hasımız?" ifadelerini kullandı.

Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Türkiye'deki iktidar partisinin 'amansız düşman' bellediği Beşar Esad, Birleşmiş Milletler'e bir mektup yollamış.

Mektubunda diyor ki, 'Suriye'deki YPG bir terör örgütüdür, Suriye'yi bölmeyi amaçlamaktadır.'

Esad aynı mektupta YPG'nin Suriye'de insan hakları ihlallerinin de sorumlusu olduğunu belirtmiş.

Peki bir bu mektubu nereden biliyoruz.

Esad'ın ajansı SANA açıklıyor da oradan.

Bu mektupla beraber ortaya çıkan durum şu:

'Ortadoğu'da hemen hemen her konuda aynı fikirde olduğumuz tek bir ülke var. O ülke Suriye.'

Ancak ortada olan bir durum daha var.

Türkiye'nin bugün açıkça düşman olarak gördüğü tek ülke var o da Suriye.

İlginç bir durum ama fiili durum tam olarak bu. Perde arkasında Suriye ile bir görüşme olup olmadığını bilemem, varsa nasıl seyrettiğini de.

- Ancak Suriye'nin toprak bütünlüğü hem bizim için hem de Suriye için önemli iken...

- Esad'ın ülkenin tamamına hakim olması bölgede Türkiye'nin çıkarlarına en uygun durum iken...

© REUTERS / Omar Sanadiki 'Astana’da Türkiye ve Esad rejimi artık bir araya getirilmeli'

Biz bu ülke ile niye hala düşmanız, bu ülkenin rejimi ile niye hala hasımız?

Benim bunu anlamam mümkün değil.

Üstelik de Suriye politikasının tüm günahı AK Parti'den ayrılarak 'hain damgasını' da yiyen Davutoğlu'na fatura edilmişken...

Bu inat yerli ve milli bir inat mıdır."