Evini satmak isteyen Rabia Naz'ın babasına Haluk Levent yardım eli uzattı

Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Şaban Vatan, 21 Mart'ta kardeşinin şikayeti üzerine akıl hastanesine yatırılmasının ardından ticari hayatının mahvolduğunu söyledi.

Hastaneye yatırılmasının ardından aylarca ticaret yapamadığını ifade eden Vatan, mecburen evini satışa çıkardığını belirtti.

Bunu yayınlamak için çok düşündüm Başka çarem kalmadı 21 martta yapılan akıl yargilamasindan itibaren bütün ticaret yaşamımı mahvettiler ogünden itibaren aylarca ticaret yapamadım . Mecburen Evimizi Satışa çıkartmak zorunda kaldım . pic.twitter.com/jyltzvVDFy — şaban vatan Rabia Nazın Babasi (@VatanSaban) 17 сентября 2019 г.

​Diken'in aktardığı habere göre baba Vatan şunları dile getirdi: “Mücadelemi ne pahasına olursa olsun vermem gerekiyor. Bir umutla yaz sezonunda işler düzelir sandım. Maalesef ekonomik kriz süreci yaz sezonunu zor süreçlerle geçirmemizi sebep oldu. Önemli olan süreçte engelleri aşmam. Evimizi satışı için yardımcı olursanız memnun oluruz.”

Mucadelemi ne pahasına olursa olsun vermem gerekiyor . Bir umutla yaz sezonunda işler düzelir sandım maalesef ekonomik kriz süreci yaz sezonunu zor sureclerle geçirmemizi sebeb oldu . Önemli olan süreçte engelleri aşmam . Evimizi satışı için yardımcı olursanız memnun oluruz . pic.twitter.com/2y1NBjuE5z — şaban vatan Rabia Nazın Babasi (@VatanSaban) 17 сентября 2019 г.

​Vatan'ın paylaşımının ardından sanatçı Haluk Levent, Vatan’ı arayarak işadamlarının da desteğiyle kendisine yardım yapılacağını söyledi. Vatan da evini satmaktan vazgeçti.

Değerli Büyüklerim ve Dostlarımız Az önce HALUK LEVENT ABIMIZ BENI ARADI . ALLAH ONDAN VE HERZAMAN DESTEKCISI OLAN ÎŞ ADAMLARINDAN RAZI OLSUN . EVÎMIZI SATMAYACAĞIZ HALUK LEVEN ABI BIZE YARDIM EDECEK . EVI SATMIYORSUN GEREKENI YAPACAGIZ HAYIR SEVER ÎŞADAMLARIYLA BERABER DEDI pic.twitter.com/wh3T5GdRsb — şaban vatan Rabia Nazın Babasi (@VatanSaban) September 17, 2019

​Giresun'un Eynesil ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Rabia Naz, 12 Nisan 2018’de hayatını kaybetmişti. Baba Şaban Vatan, kızının intihar etmediğini, araç çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini öne sürmüştü. Vatan, AK Parti İstanbul Miletvekili Nurettin Canikli hakkında da kazayı yeğeninin yaptığı düşünülen Eynesil belediye başkanının itibarının korunması için olayın üstünü örtmeye çalışmakla suçlayarak suç duyurusunda bulunmuştu.