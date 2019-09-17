'Pejmürde ederiz' çıkışı sonrası Soylu ile İmamoğlu ilk kez bir arada

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın 58. Ölüm Yıl Dönümü Anma Programı'nda bir araya geldi.

Eski Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, idam edilişlerinin 58. yıl dönümünde Topkapı’daki Anıt Mezar’da düzenlenen törenle anıldı.

Merhum Başbakan Adnan Menderes’i kabri başında anıyoruz. https://t.co/MfkHmQGnNC — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) 17 сентября 2019 г.

​Saygı duruşu ile başlayan anma programı, Beyazıt Camii Müezzini Abdullah Yılmaz’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti, sonrasında da protokol konuşmaları ile devam etti.

Tören sırasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir süre önce kendisi için 'Pejmurde ederiz' ifadesini kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yan yana geldi.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, ilk anlarda selamlaşmayan Soylu ve İmamoğlu törenin sonunda el sıkışarak selamlaştı.

Başkan İmamoğlu ve diğer protokol üyeleri daha sonra Menderes’in kabrini ziyaret ederek dua edip karanfil bıraktılar.

İmamoğlu, Menderes’in gelini Ümran Menderes ile bir süre sohbet etti. Menderes, İmamoğlu’na, “Hayırlı olsun. Allah kolaylıklar versin” dedi.