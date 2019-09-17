İmamoğlu'nun talimatı sonrası İETT yöneticileri sahaya indi

İstanbul'da 2019-2020 eğitim yılının açılmasıyla 3 milyona yakın öğrenci ve 200 bine yakın öğretmen ders başı yaptı. İBB, Valilik, Emniyet ve Jandarma ile birlikte trafikte bir aksama yaşanmaması için gerekli tedbirleri alırken, İETT yöneticileri de sahaya inerek denetimlere destek verdi.

Okulun ilk haftası Edirnekapı Metrobüs Komuta Merkezi ile Söğütlüçeşme Metrobüs İstasyonu'nda incelemelerde bulunan bürokratlar, öğrenciler ve vatandaşlarla metrobüste seyahat etti. Sorunları ve talepleri dinleyen yöneticiler, daha sonra bazı hatlardaki otobüslere de binerek vatandaşlarla yolculuk yaptı.