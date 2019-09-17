İBB Başkanı İmamoğlu ile görüşen AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger: İstanbul'da 2 milyar euro'luk ek masraf var

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, ulaşım imkanlarının geliştirilmesinin ekonomi açısından büyük önem arz ettiğini belirterek, "Aynı zamanda trafik sıkışıklığı çok büyük maliyeti olan bir durum. Sadece İstanbul'da 2 milyar euro'luk ek masraf var. Bu çok yüksek bir rakam" dedi.

Büyükelçi Berger, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Fethi Paşa Korusu'nda bir araya geldi. Berger, ilk toplantı için böyle güzel bir yerin seçilmiş olmasından dolayı İmamoğlu'na teşekkür etti ve başkanlığını kutladı.

İstanbul'un birçok Avrupa ülkesinden daha büyük olduğunu kaydeden Berger, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla Belediye Başkanlığı seçimlerinden dolayı sizi tebrik etmek istiyorum. Aynı zamanda bu makamların sizin üzerinize eklediği farklı, ağır bir yük var. Dolayısıyla büyükşehirlerde özellikle vatandaşlarla doğrudan irtibatta olmak çözüm oluşturur. Problemleri çözmek için ‘bunları en yakın nasıl başarabiliriz’ anlayışından da ziyade problemlerin ne olduğunu anlayan insanlarla çalışmak çok önemli bizim için. Bu bağlamda ülkenin birçok yerinde yakın ilişkiler kuruyoruz. Tabii ulaşım gibi büyük sorunlar var. Fakat son zamanlarda bu sorunların arasına mülteci sorunları da eklendi. Dolayısıyla iş birliği yapabileceğimiz çok fazla alan var."

Ulaşım imkanlarının geliştirilmesinin ekonomi açısından da büyük önem arz ettiğine vurgu yapan Berger, "Aynı zamanda trafik sıkışıklığı çok büyük maliyeti olan bir durum. Sadece İstanbul’da 2 milyar euro'luk ek masraf var. Bu çok yüksek bir rakam. Bu sadece İstanbul’da değil dünya çapında karşılan bir durum" şeklinde konuştu,

İMAMOĞLU: AB-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ ÇOK ÖNEMLİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise güzel bir İstanbul gününde Berger'i ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkileri özellikle Türkiye'mizin şehirleri açısından da hele hele iki kıtanın buluştuğu İstanbul bakışı ile çok önemli. Şehirleri çok önemsiyoruz ve bu noktada bütünüyle tüm düşüncelerimizin gerçekleşeceği başlangıç noktası kentlerdir, yerel yönetimlerdir. Bu yeni dönemde tümüyle bu düşüncelerimizi ve ortaya koyacağımız politikalarımızı özellikle AB ile beraber kuracağımız sağlıklı masalarda geliştirmek, üretme iş birliği yapmak konusunda çok hassas ve itinalı, aynı zamanda çok hızlı davranan bir yönetim olacağımızı sizlerin bilmesini isterim. Bu bir başlangıç ama çok değerli ve güzel iş birlikleri içinde önemli bir gün olarak kabul ediyorum."

AB’nin ön gördüğü bazı standartların kendileri için de çok değerli ve geçerli olduğunu dile getiren İmamoğlu, "Tümüyle bu ortamda eş güdümlü bir şekilde standartlara erişmek, insani açıdan erişmek, çevre düzeni açısından erişmek insan hayatını kolaylaştırıcı düzenlemeleri yapabilmek bizim için çok önemli. İstanbul’un gerçekten sokağa çıkıp kime sorsanız öncelikli konusu ulaşım. Hem insanı önceleyen hem sağlığı önceleyen, hem insanları daha fazla ulaşım konusunda yaşamını kolaylaştıran öncü işlere imza atmak istiyoruz" diye konuştu.