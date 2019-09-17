Ankara'nın 51. kardeş kenti, Taşkent oldu

Ankara ile Taşkent arasındaki protokolün, göreve gelmesinin ardından imzalanan ilk kardeş kent protokolü olduğunu söyleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kararın Belediye Meclisi’ndeki tüm partilerin oy birliğiyle alındığını da belirtti.

İki ülke arasında kurulan dostluk ve iş birliğinin yerelde de kentler arasında uygulanacak olmasından büyük heyecan duyduğunu ifade eden Yavaş, Ankara ve Taşkent belediye başkanlarının iki yılda bir bir araya geleceğini vurguladı.

TAŞKENT'E ANKARA CADDESİ ÖNERİSİ

Özbekistan, Taşkent, Semerkant ve Buhara gibi isimlerin Ankara’da birçok cadde ve sokağa verildiğini belirten Yavaş, Ankara isminin de Taşkent'teki bir caddeye verilmesi önerdi.

Yavaş’ın önerisi üzerine çalışma başlatacağını söyleyen Vali Cihangir Artıkhocayev, Ankara isminin verileceği caddeyi Türk iş adamlarının inşa etmelerini istedi.

Kardeş kent protokolü kapsamında iki ülke arasında bundan sonra iş forumları, kültür günleri ve bilimsel sempozyumlar düzenlenecek.