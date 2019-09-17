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16:15 17 Eylül 2019
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    İYİ Parti

    İzmir'de İYİ Parti için partililerden kayyum başvurusu

    © AA /
    Türkiye
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    İYİ Parti'nin yapılmayan kongreleri nedeniyle, İzmir İl Başkanlığı'na kayyum atanması için mahkemeye başvuruldu.

    © AA / Muhammed Yaylalı
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    İYİ Parti'de geçen yıl gerçekleşen yenileme süreci içerisinde gerçekleştirilen atamalar ve revizyon süreci bir gurup İYİ Partili yargıya taşıdı.

    Ekim 2018’de yapılan atamalar sonrası siyasi partiler kanununun ilgili maddeleri ve parti tüzüğünün 26. madde’sine aykırı davranıldığı gerekçesiyle dava açıldı.

    İzmir Sulh Hukuk Mahkemesi’ne  verilen dava dilekçesinde İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı’nın siyasi partiler kanunun ilgili maddeleri ve parti tüzüğünün 26. maddesinde belirtilen atanma tarihinden itibaren ilçelerde 30 gün, il başkanlıklarında ise 45 gün içinde olağanüstü kongre yapmadığı bilgisine yer verildi ve il başkanlığına kayyum atanması ardından olağanüstü kongre kararının alınmasını talep edildi.

    Davayı açan ve konuya taraf olan partililer yazılı açıklama yaptı: 

    “İyi Parti Genel Merkez tarafından 18 Ekim 2018 tarihinde ataması yapılan İyi Parti İzmir İl Başkanlığının siyasi partiler kanunun ilgili maddeleri ve parti tüzüğünün 26. Maddesi’nde belirtilen atanma tarihinden itibaren ilçelerde 30 gün, il başkanlıklarında ise 45 gün içinde olağanüstü kongre yapmaları gerektiği belirtilmekte. Bu süre geçmesine rağmen İzmir İl Başkanlığında da olağanüstü kongre yapılmadığından dolayı Ödemiş Sulh Hukuk Mahkemesi ve İzmir Sulh Hukuk Mahkemesi’ne İzmir İl Başkanlığını olağanüstü kongreye götürmek için kayyım atanması için başvurular yapıldı.

    Orhan Çakırlar
    © DHA /
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    Daha önce Zonguldak, Kütahya, Konya, Aydın, Gaziantep, Manisa, Antalya  gibi bir çok ilçelerde de yapılmayan olağanüstü kongrelerin yapılabilmesi için  kayyım talebi ile açılan davalar gün geçtikçe artıyor.

    3 Ağustos 2019 Tarihin de yapılan İyi Parti Olağanüstü Kurultayından sonra ataması yapılan İl ve İlçe Başkanlıklarında da tüzük gereği olağanüstü kongrelerin yapılması beklentisi hakimdi, ancak kanuni sürenin ve tüzükte de açıkça belirtilmesine rağmen İl ve İlçeler de olağanüstü kongreler yapılmayınca Türkiye çapında İyi Parti tabanındaki artan hareketliliğe İzmir ‘de katıldı.” 

    İYİ Parti'de aynı şekilde birçok kentte de kayyum talebiyle davalar açılmıştı. İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı'na geçen yıl Koray Ükünç'ün yerine Hüsmen Kırkpınar atanmıştı.

     

     

    Etiketler:
    Mahkeme, başvuru, Kayyum, Kongre, İYİ Parti, İzmir
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