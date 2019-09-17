MHP'den Kılıçdaroğlu'na 'tank palet fabrikası' yanıtı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, AA muhabirine gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun fazla istismar ve karalama vasıtası bulamadığı için durup durup MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin milliyetçiliğine ve vatanseverliğine dil uzattığını savunan Yalçın, şunları söyledi:
"Partisini milli değerlerin düşmanı olan Marksistlerin kalesi, PKK'nın siyasi kanadı durumundaki HDP'nin hamisi, ulusalcılarınsa mahpushanesi haline getiren Kılıçdaroğlu, Genel Başkanımıza millilik, milliyetçilik ve vatanseverlik dersi verecek kıratta değildir. 'Benim oğlum bina okur döner döner yine okur' sözü tam da CHP'nin başını tarif etmektedir."
'CUMHUR İTTİFAKI, BİR KOALİSYON ORTAKLIĞI DEĞİLDİR'
Yalçın, Kılıçdaroğlu'nun tank palet fabrikası ile ilgili açıklamasına da tepki göstererek, şöyle devam etti:
Yalçın, MHP'nin hükümetin ortağı ve bir parçası olmadığını vurgulayarak, yanlış tasarruf ve beyanlar söz konusu olduğunda, parti tarafından gereken ikazların kamuoyu önünde yapıldığını hatırlattı.
'TANK PALET FABRİKASI SATILMAMIŞ, KİRALANMIŞTIR'
"Tank palet fabrikası meselesinin iç yüzüne gelince, fabrika Katarlı firmaya satılmamış, belirli bir süre için sadece kiralanmıştır. Üstelik fabrikanın sendikalı çalışanları da Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kalmaya devam edeceklerdir. 21'inci yüzyılda askeri ve savunma alanlarında yapılan yatırımlar, birkaç ülkenin ortaklığıyla gerçekleştirilebilmektedir. F35 uçakları; müşterek taarruz uçağı projesi kapsamında ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya, İtalya, Hollanda, Norveç, Danimarka ve Türkiye tarafından ortaklaşa finanse edilmiştir. F35'lerin yüzlerce parçası da Türkiye'de üretilmektedir."
'YERLİLİK ORANI YÜZDE 70'LERE ÇIKTI'
"(Kötü komşu mal sahibi eder) misali Türkiye, Batı'dan temin edemediği askeri ihtiyaçlarını karşılamak için büyük yatırımlara girişmiş, savunma sanayisinde yerlilik oranını yüzde 70'lere çıkarmıştır. Türkiye ile Katar arasında Askeri Eğitim, Savunma Sanayii ile Katar Topraklarında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Konuşlandırılması Konusunda İş Birliği Anlaşması imzalanmıştır. Bölgesel bir güç haline gelen Türkiye'nin vazgeçilmez çıkarları bağlamında ilk kalıcı askeri üssü de Katar'da bu çerçevede kurulmuştur."
Yalçın, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bütün bu tabloyla iftihar etmesi gerektiğini söyledi.
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