AK Parti'de bir istifa daha

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ardından, AK Parti'den istifa eden isimlere 26. Dönem İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Pulcu da eklendi.

Eski Başbakan ve eski AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile üç eski milletvekilinin AK Parti’den istifa etmesinin ardından gelen ayrılık haberleri sürüyor.

Partiden son olarak 26. Dönem İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Pulcu istifa etti.

​Pulcu, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, AK Parti’den istifa ettiğini duyurdu. Pulcu, paylaşımında e-devlet üzerinden AK Parti ile üyelik ilişkisini sonlandırdığı ekran görüntüsünü paylaştı.