Kaşıkçı'nın öldürüldüğü Suudi Arabistan Konsolosluğu taşınıyor

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü İstanbul Başkonsolosluğu binasını satarak konsolosluğu başka bir binaya taşıma kararı aldığı öğrenildi.

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre, Kaşıkçı’nın öldürüldüğü konsolosluk yerleşkesi Suudi Dışişleri Bakanlığı'nın kararı ile satıldı. Beşiktaş ilçesinin 4.Levent semtinde bulunan konsolosluğun Sarıyer’de ABD başkonsolosluğuna yakın bir alana taşınacağı öğrenildi.

Yer değiştirme kararının başkonsolosluk binası içinde böcek taraması yapılmasının ardından Suudi Arabistan’a dönen teknik ekibin binanın terk edilmesi gerektiği yönünde verdikleri teknik rapor üzerine alındığı belirtiliyor.

Öte yandan, Suudilerin taşınması halinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ayrıntılı delil toplamak için söz konusu binayı bir süreliğine mühürleyebileceği iddia ediliyor.

Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmüştü.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), tarafından haziran ayında açıklanan 101 sayfalık raporda Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu.

Raporda, aralarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilmişti.

Raporda ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin tamamlayıcı kriminal soruşturma başlatmaya davet edilmiş, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yaptırımların Veliaht Prens ve onun yurt dışındaki kişisel mal varlıklarını da kapsaması gerektiği vurgulanmıştı.