Eski HSYK Genel Sekreteri Kaya'ya 'FETÖ üyeliği'nden 15 yıl hapis cezası

Eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreteri, eski Yargıtay Üyesi Mehmet Kaya, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski yüksek yargı üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nce, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya eski Yargıtay üyesi tutuklu sanık Mehmet Kaya ile avukatı katıldı.

Darbe girişiminin ardından örgütün 'gaybubet evi' olarak adlandırdıkları 'hücre evleri'ne düzenlenen operasyonda 8 Şubat 2018'de yakalanan, ByLock kullandığı belirlenen, örgütün yargı yapılanması içerisinde en önemli 9 isimden biri olduğu belirtilen Kaya, hakkındaki suçlamaları reddetti.