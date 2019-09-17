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16:14 17 Eylül 2019
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    'Milletimizi aldatanlar utansın' diyen eski AK Partili Özden: Oğluma Tayyip adını verdiğime pişmanım

    © Fotoğraf : Twitter/Sözcü gazetesi
    Türkiye
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    AK Parti'den istifa ederken "Allah bir daha 1994'de oğluma ismini verecek kadar politik bir faniyi şaşırtıp sevdirmesin. Yanılmışız rabbim affetsin" diyen Emin Özden, "Hiç İstanbul’a gitmemiştim, Tayyip Bey'i de görmemiştim. Ama davaya hizmet ettiği için oğluma ismini verdim. Şimdi pişmanım. Oğluma sadece Mevlüt diyorum" ifadesini kullandı.

    Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, AK Parti'den istifa ederken 'Yanılmışız rabbim affetsin' diyen ve oğluna 'Tayyip' adını verdiği için pişman olduğunu açıklayan Emin Özden, Milli Görüş partilerde aktif siyaset yaptığını, uzun yıllar da AK Parti'de görev aldığını söyledi.

    © Fotoğraf : Twitter
    AK Parti'de bir istifa daha
    Özden, "Aldatılmışlık sendromu ile intihar mı edelim? Bu memleketi karşılıksız seven asil milletimizi aldatanlar utansın" diye konuştu.

    Antalya Alanya'da iki dönem AK Parti'de belde başkanlığı, meclis üyeliği yaptıktan sonra geçtiğimiz haftalarda istifa eden Özden'in açıklamasında yer alan "Allah bir daha 1994'de oğluma ismini verecek kadar politik bir faniyi şaşırtıp sevdirmesin. Yanılmışız rabbim affetsin" sözleri büyük yankı uyandırdı.

    Oğluna babasının ismi Mevlüt ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini birleştirerek ‘Mevlüt Tayyip' ismini verdiğini söyleyen Özden, “Şimdi sadece Mevlüt diyorum, Tayyip’i kullanmıyorum” ifadesini kullandı.

    'BU MEMLEKETİ KARŞILIKSIZ SEVEN ASİL MİLLETİMİZİ ALDATANLAR UTANSIN'

    Özden'in sosyal medyadan yaptığı paylaşıma yüzlerce yorum geldi. İşte onlardan bazıları ve Özden'in cevapları şöyle:

    • (Algı operasyonlarının kurbanı oldun. Ne ilksin, ne de son olacaksın) Algı mı? 1994'de algı mı vardı? Biz bir davanın neferiydik, bu faniyi de dava adamı bilirdik, meğer kendi davasının peşindeymiş, nereden bilebilirdik.
    • ('Rabbim affetsin'le olmaz bu işler) Ne yapalım? Aldatılmışlık sendromu ile intihar mı edelim? Bu memleketi karşılıksız seven asil milletimizi aldatanlar utansın…
    • (Bence bir an önce tez zamanda gidin oğlunuzun adına da değiştirin ona yakışan bir isim Mustafa ismini koyun bence) 25 yaşında tercih onun. Ben zaten Mevlüt diye sesleniyorum.
    • (Yazıııııkkk senin neyini aldılar elinden üzüldüm) Hamdolsun hep veren el olduk. Aklın varsa alan eller ülkemizden ve maneviyatımızdan neler neler aldı bir tasavvur et.

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    Etiketler:
    Veli Toprak, Sözcü gazetesi, Twitter, Emin Özden, istifa, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan
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