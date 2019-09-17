'Milletimizi aldatanlar utansın' diyen eski AK Partili Özden: Oğluma Tayyip adını verdiğime pişmanım

AK Parti'den istifa ederken "Allah bir daha 1994'de oğluma ismini verecek kadar politik bir faniyi şaşırtıp sevdirmesin. Yanılmışız rabbim affetsin" diyen Emin Özden, "Hiç İstanbul’a gitmemiştim, Tayyip Bey'i de görmemiştim. Ama davaya hizmet ettiği için oğluma ismini verdim. Şimdi pişmanım. Oğluma sadece Mevlüt diyorum" ifadesini kullandı.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, AK Parti'den istifa ederken 'Yanılmışız rabbim affetsin' diyen ve oğluna 'Tayyip' adını verdiği için pişman olduğunu açıklayan Emin Özden, Milli Görüş partilerde aktif siyaset yaptığını, uzun yıllar da AK Parti'de görev aldığını söyledi.

Özden, "Aldatılmışlık sendromu ile intihar mı edelim? Bu memleketi karşılıksız seven asil milletimizi aldatanlar utansın" diye konuştu.

Antalya Alanya'da iki dönem AK Parti'de belde başkanlığı, meclis üyeliği yaptıktan sonra geçtiğimiz haftalarda istifa eden Özden'in açıklamasında yer alan "Allah bir daha 1994'de oğluma ismini verecek kadar politik bir faniyi şaşırtıp sevdirmesin. Yanılmışız rabbim affetsin" sözleri büyük yankı uyandırdı.

Oğluna babasının ismi Mevlüt ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini birleştirerek ‘Mevlüt Tayyip' ismini verdiğini söyleyen Özden, “Şimdi sadece Mevlüt diyorum, Tayyip’i kullanmıyorum” ifadesini kullandı.

'BU MEMLEKETİ KARŞILIKSIZ SEVEN ASİL MİLLETİMİZİ ALDATANLAR UTANSIN'

Özden'in sosyal medyadan yaptığı paylaşıma yüzlerce yorum geldi. İşte onlardan bazıları ve Özden'in cevapları şöyle:

İki dönem belde başkanı bir dönem meclis üyeliği yaptığım eski adı Ak Parti olan partimden geçen hafta istifa etmiştim.

Allah bir daha 1994'de oğluma ismini verecek kadar politik bir faniyi şaşırtıp sevdirmesin.

Yanılmışız Rabbim affetsin..! pic.twitter.com/xFUEbWfd7l — Emin Özden (@eminozden42) 13 сентября 2019 г.