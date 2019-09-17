AK Parti Grup Başkanı Bostancı: Yargı paketinde idam cezası yok

Bostancı, Meclis'in yeni döneminde gündeme gelecek olan yargı paketi hakkında açıklamalarda bulundu.

NTV'ye konuşan AK Parti Grup Başkanı Bostancı şu ifadeleri kullandı:

"1 Ekim'de Meclis açıldıktan sonra ilk işimiz yargı paketi olacak. Yargı paketine ilişkin iç çalışmamızı bitirmeye çalışıyoruz, netleştirdiğimizde paketi muhalefete sunacağız. Yargı paketine ilişkin muhalefetle iyi bir çalışma yürütmek istiyoruz, ortak konsensusla paketin geçmesinden yanayız.

2 ya da 3 gün içinde kendi iç bünyemizdeki çalışmayı tamamlarız önümüzdeki hafta çalışmayı muhalefet sunmayı planlıyoruz. Yargı paketinin içinde ‘idam’ cezası yok. "