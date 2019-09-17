Kayıt
17:46 17 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama

    AK Partili Canikli: İmam hatipler kapatılmasaydı 15 Temmuz ortaya çıkmazdı

    © İHA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    1420
    Abone ol

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, "İmam hatipler kapatılmamış olsaydı 15 Temmuz hain darbe girişimi ortaya çıkmazdı. Çünkü onu yapacak olan altın kuşak, altın gençlik imam hatip okullarında bağımsız özgür Müslüman olarak ortaya çıkacaktı” dedi.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, 'Önder Gençlik Buluşması Programı' kapsamında Aksaray’a geldi. Aksaray Anadolu Fen ve Sosyal Bilimler Proje İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa katılan Canikli, karşılama esnasında okçuluk eğitimi alan öğrencilerin gösterisini izledi.

    Ankara'da üniversitede öğretim görevlisi, Matematikçiler Derneği Başkanı Prof. Dr. Ömer Akın'
    © DHA /
    Matematik profesörünü dolandıran sanığa 7 yıl 3 ay hapis cezası
    Ok ve yayı eline alarak üç ok atışı yapan Canikli, ardından söyleşide öğrencilerini sorularını yanıtladı. Yaptığı konuşmada ortaokul ve imam hatip yıllarına değinen Canikli, şunları söyledi:

    “1974 yılında başladık eğitime. Ortaokuldan sonra orta kısımlar kapalıydı. İmam hatibe başlamadan önce orta son sınıftayken sıradan bir direk. Çok iyi hatırlıyorum, o sıradanlığın getirdiği her türlü olumsuzluğu da taşıyorduk. Sigara içmek, sıradanlığın getirdiği ne kadar olumsuzluk varsa o yıllarda onlarla iç içeydik. Daha ötesine giden sürecin de başlangıcıydı. Bu sadece benim için geçerli değil, birçok arkadaşımızın da benzer ortamı yaşadığını gördüm.

    Hatta başladıktan bir yıl süre içeresinde uyum olarak bu kötü alışkanlıkların çoğu azalarak devam etti. 2. sınıftan sonra tamamen bitti zaten. Sonra yaradılış gayesini biz kavramaya başladık. Bu imam hatip sayesinde oldu. Elbette Allah’ın takdiri ama öncesindeki şartlarda devam etmiş olsaydım çok büyük ihtimalle o karanlık denizde kaybolup gidecektim."

    'FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ÖNÜNÜN AÇILMASI DA AYNI DÖNEME DENK GELİR'

    Canikli, 15 yıl kapalı kalan imam hatip liselerinden dolayı ülkede büyük bir eksiklik yaşandığını belirterek, şöyle devam etti:

    Muharrem İnce
    © AA /
    2023'te aday olacağını açıklayan İnce'den 24 Haziran yorumu: Yenildim, yenilgiyi kabullenemedim, kapatın artık
    “FETÖ terör örgütünün önünün açılması da aynı döneme gelir. İmam hatip okulları kapatıldı, yani çocuklarına dini eğitim aldırmak isteyen muhafazakar ailelerin çocuklarını gönderebilecekleri bir okul kalmadı. FETÖ geldiği için, FETÖ’yü çıkardılar. FETÖ bu açığı kapatmak için ‘ben varım’ dedi. Yani muhafazakar ailelere, ‘Çocuklarınızı bana gönderin, ben onlara sizin istediğiniz İslami eğitimi vereceğim’ dedi. Daha önce imam hatip okullarına giden bütün çocuklar hepsi FETÖ’nün okullarına yönlendi. Bütün altın kuşak heba edildi FETÖ örgütü tarafından. Gençler, harp okullarında, üniversitelerde, kamuda FETÖ tarafından mankutlaştırıldı ve tamamen ortadan kaldırıldı. 15 yılda FETÖ’nün etkisiz hale getirdiği, FETÖ terör örgütünün etkisiz hale getirdiği bu 15 yıllık eksik kuşağın eksikliğini her zaman hissettik, hissediyoruz.

    Muharrem İnce
    © AA /
    2023'te aday olacağını açıklayan İnce'den 24 Haziran yorumu: Yenildim, yenilgiyi kabullenemedim, kapatın artık
    İmam hatipler kapatıldı, çocuklarını gönderemediler, sonra bütün muhafazakar aileler çocuklarının oraya gitmesine yönlendi. FETÖ okullarına gidilmesinin önü açıldı, oraya yönlendiler. Yaşadığımız sorunların, yani son dönemlerde, son yıllarda yaşadığımız sorunlar, 15 Temmuz darbe girişimi de dahil olmak üzere yaşadığımız sorunların altında yatan nedenlerden bir tanesi budur. Yani 28 Şubat sürecinde, 1997 yılında imam hatiplerin kapatılarak FETÖ terör örgütüne insan kaynağı oluşturacak bir yapıya dönüştürülmesidir. Hem parasal kaynak hem insan kaynağı. Bu çocuklar çünkü harp okullarında da, yine darbe teşebbüsüne katılan subayların önemli bir bölümü. Bir başka ifade ile imam hatipler kapatılmamış olsaydı 15 Temmuz hain darbe girişimi ortaya çıkmazdı. Çünkü onu yapacak olan altın kuşak, altın gençlik imam hatip okullarında bağımsız özgür Müslüman olarak ortaya çıkacaktı."

    'FETÖ ELEBAŞI, TARAFTARLARINA 'ZİNA EDEBİLİRSİNİZ' FETVASI VERDİ'

    © DHA /
    Okul temeli kazısında Roma dönemine ait mezar taşı bulundu
    Canikli, FETÖ’nün haramı helal, helali de haram kıldığını belirterek, şunları kaydetti:

    “FETÖ’nün elebaşı ve bu şekilde İslam’ı öğrenenler hiçbir şekilde sorgulama imkanına sahip değillerdir. Ama imam hatipli her zaman her ortamda kendi doğru bildiklerini, kendisine verilenleri sorgulamıştır. Ama FETÖ ve benzeri yapılarda taraftarlar elebaşlarının kendilerine söylediklerini sorgulama, değiştirme, düzeltme imkanına sahip değillerdir.

    Çünkü İslam’ı orijinal kaynaklarından öğrenmemiştir, çünkü İslam’ı elebaşının kendisine aktardıkları ile öğrenmiştir. Onun için bakın FETÖ elebaşı taraftarlarına daha sonra haramı helal kıldı, helali haram kıldı. Dedi ki, ‘Gerektiği zaman namazı terk edebilirsiniz’ böyle fetvalar verdi. ‘İçki içebilirsiniz’ dedi. FETÖ elebaşı taraftarlarına bu talimatı verdi. Hatta çok af edersiniz, özür diliyorum taraftarlarına, ‘Gerektiği zaman zina edebilirsiniz’ fetvası verdi."

    'İMAM HATİPLERİ KAPATIP MUHAFAZAKAR AİLELERİ FETÖ KENDİ OKULLARINA YÖNLENDİRDİ'

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da Önder İmam Hatipliler Buluşması'na katıldı.
    © AA /
    Erdoğan'dan İmam Hatip konuşması: Onların gassal diye düşündüklerinden Cumhurbaşkanı çıktı, Başbakan çıktı
    Canikli, “FETÖ subayları ve elemanlarının deşifre olmaması için, ‘Namazı terk edebilirsiniz, içki içebilirsiniz, her şeyi yapabilirsiniz. Haram olan her şeyi yapabilirsiniz’ diyor, onlar da yapıyorlar. İstedikleri hain talimatları veremeyecekleri, kabul ettiremeyeceklerini bildikleri için kendilerine tabi olacak, mankutlaştırdıkları, beyinlerini yıkadıkları, robot haline getirdikleri bireyler yetiştirebilmek için imam hatipleri kapatıp kendi okullarına yönlendirdiler” dedi.

    '15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİ, ABD'NİN PROJESİ'

    Canikli, FETÖ'nün piyon olduğunu belirterek, “FETÖ bir taşerondur, bir piyondur. Onun efendileri var. Küresel ölçekte efendileri var. Onlar tarafından yönetiliyor. Yani açıkça şimdi şu anda kim koruyorsa, şu anda FETÖ elabaşını tüm bu yaptıklarına rağmen kim koruyorsa açıkça ABD'dir. Gizlemenin saklamanın bir anlamı yok. Herkes görüyor. Ona koruma veriyor, ona barınma izni veriyor. Bütün belge ve bilgileri gönderdik Amerika’ya. Darbe de, darbe teşebbüsü FETÖ elebaşı talimatı ve FETÖ’cüler tarafından yapılmıştır. Tartışmaya neden bırakmayacak kesinlikte, netlikte tüm bilgi, belge ve dokümanları, delilleri Amerika’ya gönderdik ama Amerika FETÖ elebaşı ile ilgili hiçbir adım atmadı. Neden? Kendi projesi, Amerika’nın kendi projesi” şeklinde konuştu.

    Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de AK Parti İl Başkanlığının akşam yemeğine katılarak konuşma yaptı.
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz
    Erdoğan: Kimse, kendi hırsı için memleketin geleceğini ateşe atamaz
    '17 YIL ÖNCE İNSANLARIN OKUL VE SINIFLARA AYRILDIĞI TÜRKİYE VARDI'

    AK Parti Milletvekili İlknur İnceöz ise, gençlere seslenerek, “17 yıldır ülkemizde çok önemli değişim ve dönüşümleri gerçekleştirdik. Geçmişi çok iyi biliyoruz ki burada bulunan gençlerimizi aslında 17 sene evvelki Türkiye’yi çok iyi bilmezsiniz. Bugün ki fırsatlar çok daha iyi. Kadın ve erkeğin arasında farkın olduğu, insanların birbiri arasında da farklılıkların olduğu okul ve sınıflara ayrıldığı Türkiye vardı. O ayrışmalar farklılıklara dönüştü. 17 yıldır adam gibi adam, düşündüğünü, inancını çekinmeden, korkmadan söyleyebilen Sayın Cumhurbaşkanımız 17 yıldır o ayrımcılığı yıktı. Bu hiç kolay oymadı. İktidara geldiğimiz günden itibaren gerek darbe, gerek muhtıralarla mücadele ettik. FETÖ terör örgütüyle de mücadele etmek suretiyle emin adımlarla güçlü Türkiye’yi inşa etmek kolay olmadı” dedi.

    Etiketler:
    Zina, FETÖ, Proje, ABD, Darbe girişimi, Müslüman, 15 Temmuz, imam hatip, Nurettin Canikli, AK Parti
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    İlk uluslararası uçuşunu yapan Rus uçağı TEKNOFEST'te: 'Bir ülke için kendi uçağını üretmek çok önemli'
    Karikatür
    ‘Bolton’un görevden alınması ABD’nin Ortadoğu politikasını etkilemeyecek’
    Türkiye'nin ilgi gösterdiği BE-200 uçağı
    Türkiye'nin ilgi gösterdiği Rus Be-200 uçağı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet