AK Partili Canikli: İmam hatipler kapatılmasaydı 15 Temmuz ortaya çıkmazdı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, 'Önder Gençlik Buluşması Programı' kapsamında Aksaray’a geldi. Aksaray Anadolu Fen ve Sosyal Bilimler Proje İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa katılan Canikli, karşılama esnasında okçuluk eğitimi alan öğrencilerin gösterisini izledi.
“1974 yılında başladık eğitime. Ortaokuldan sonra orta kısımlar kapalıydı. İmam hatibe başlamadan önce orta son sınıftayken sıradan bir direk. Çok iyi hatırlıyorum, o sıradanlığın getirdiği her türlü olumsuzluğu da taşıyorduk. Sigara içmek, sıradanlığın getirdiği ne kadar olumsuzluk varsa o yıllarda onlarla iç içeydik. Daha ötesine giden sürecin de başlangıcıydı. Bu sadece benim için geçerli değil, birçok arkadaşımızın da benzer ortamı yaşadığını gördüm.
Hatta başladıktan bir yıl süre içeresinde uyum olarak bu kötü alışkanlıkların çoğu azalarak devam etti. 2. sınıftan sonra tamamen bitti zaten. Sonra yaradılış gayesini biz kavramaya başladık. Bu imam hatip sayesinde oldu. Elbette Allah’ın takdiri ama öncesindeki şartlarda devam etmiş olsaydım çok büyük ihtimalle o karanlık denizde kaybolup gidecektim."
'FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ÖNÜNÜN AÇILMASI DA AYNI DÖNEME DENK GELİR'
Canikli, 15 yıl kapalı kalan imam hatip liselerinden dolayı ülkede büyük bir eksiklik yaşandığını belirterek, şöyle devam etti:
'FETÖ ELEBAŞI, TARAFTARLARINA 'ZİNA EDEBİLİRSİNİZ' FETVASI VERDİ'
“FETÖ’nün elebaşı ve bu şekilde İslam’ı öğrenenler hiçbir şekilde sorgulama imkanına sahip değillerdir. Ama imam hatipli her zaman her ortamda kendi doğru bildiklerini, kendisine verilenleri sorgulamıştır. Ama FETÖ ve benzeri yapılarda taraftarlar elebaşlarının kendilerine söylediklerini sorgulama, değiştirme, düzeltme imkanına sahip değillerdir.
Çünkü İslam’ı orijinal kaynaklarından öğrenmemiştir, çünkü İslam’ı elebaşının kendisine aktardıkları ile öğrenmiştir. Onun için bakın FETÖ elebaşı taraftarlarına daha sonra haramı helal kıldı, helali haram kıldı. Dedi ki, ‘Gerektiği zaman namazı terk edebilirsiniz’ böyle fetvalar verdi. ‘İçki içebilirsiniz’ dedi. FETÖ elebaşı taraftarlarına bu talimatı verdi. Hatta çok af edersiniz, özür diliyorum taraftarlarına, ‘Gerektiği zaman zina edebilirsiniz’ fetvası verdi."
'İMAM HATİPLERİ KAPATIP MUHAFAZAKAR AİLELERİ FETÖ KENDİ OKULLARINA YÖNLENDİRDİ'
'15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİ, ABD'NİN PROJESİ'
Canikli, FETÖ'nün piyon olduğunu belirterek, “FETÖ bir taşerondur, bir piyondur. Onun efendileri var. Küresel ölçekte efendileri var. Onlar tarafından yönetiliyor. Yani açıkça şimdi şu anda kim koruyorsa, şu anda FETÖ elabaşını tüm bu yaptıklarına rağmen kim koruyorsa açıkça ABD'dir. Gizlemenin saklamanın bir anlamı yok. Herkes görüyor. Ona koruma veriyor, ona barınma izni veriyor. Bütün belge ve bilgileri gönderdik Amerika’ya. Darbe de, darbe teşebbüsü FETÖ elebaşı talimatı ve FETÖ’cüler tarafından yapılmıştır. Tartışmaya neden bırakmayacak kesinlikte, netlikte tüm bilgi, belge ve dokümanları, delilleri Amerika’ya gönderdik ama Amerika FETÖ elebaşı ile ilgili hiçbir adım atmadı. Neden? Kendi projesi, Amerika’nın kendi projesi” şeklinde konuştu.
AK Parti Milletvekili İlknur İnceöz ise, gençlere seslenerek, “17 yıldır ülkemizde çok önemli değişim ve dönüşümleri gerçekleştirdik. Geçmişi çok iyi biliyoruz ki burada bulunan gençlerimizi aslında 17 sene evvelki Türkiye’yi çok iyi bilmezsiniz. Bugün ki fırsatlar çok daha iyi. Kadın ve erkeğin arasında farkın olduğu, insanların birbiri arasında da farklılıkların olduğu okul ve sınıflara ayrıldığı Türkiye vardı. O ayrışmalar farklılıklara dönüştü. 17 yıldır adam gibi adam, düşündüğünü, inancını çekinmeden, korkmadan söyleyebilen Sayın Cumhurbaşkanımız 17 yıldır o ayrımcılığı yıktı. Bu hiç kolay oymadı. İktidara geldiğimiz günden itibaren gerek darbe, gerek muhtıralarla mücadele ettik. FETÖ terör örgütüyle de mücadele etmek suretiyle emin adımlarla güçlü Türkiye’yi inşa etmek kolay olmadı” dedi.
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