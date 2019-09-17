İstanbul Adalet Sarayı'nda özel güvenlik görevlisi intihar teşebbüsünde bulundu 

Hemen yakınında bulunan görevlilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı özel bir hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda özel güvenlik görevlisi silahla ateş ederek intihar teşebbüsünde bulundu. Başından ağır yaralanan 40 yaşındaki Ferhat U. hastaneye kaldırıldı.
Hemen yakınında bulunan görevlilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı özel bir hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)