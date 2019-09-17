CHP'den İmamoğlu sitemi: Konuşturulmamış ama gerekenlerin sözünü verdi

Eski Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, idam edilişlerinin 58. yıl dönümünde Topkapı’daki Anıt Mezar’da düzenlenen törenle anıldı.

Söz konusu törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da katıldı. Kuşoğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Başbakan Menderes için yapılan külliyenin yarım kaldığını, buranın büyütülerek bir 'demokrasi müzesi' yapılacağının sözünü verdi.

Ancak törende, İmamoğlu'na söz verilmedi.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre Kuşoğlu, bu duruma tepki gösterdi ve törendeki konuşmasında şunları kaydetti:

“Burada demokrasi kültürümüzü perçinlemiş oluyoruz. Demokrasinin faziletini, anlamını hep birlikte yad ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Ekrem İmamoğlu biraz önce buradaymış. Gerçi kendisi konuşma yapamamış ama… Kendisinin teklifiyle burada çok daha güzel bir düzenleme yapılması, çok daha büyük bir cami yapılması, belki bir külliye yapılamaz ama asgari düzeyde yapılması gerekenlerin sözünü verdi. Buna çok memnun oldum. Büyükşehir Belediyemizin bu görevi yerine getirmesini takip etmek görevimiz olacaktır.