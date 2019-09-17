MC-21'in Atatürk Havalimanı'na inişi kamerada

Uluslararası ilk uçuşunu dün Rusya Jukovski Havalimanı'ndan Atatürk Havalimanı'na gerçekleştiren Rus yolcu uçağı MC-21, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te sergileniyor.

Rusya merkezli Birleşik Uçak Şirketi'nin (OAK) İngilizce Twitter hesabından yapılan paylaşımda MC-21-300'ün İstanbul'a indiği anların videosu yayınlandı.

The footage of the MC-21-300 landing in Istanbul (Turkey) to be represented during #TEKNOFEST2019 pic.twitter.com/7bFR71wWyD — UAC Russia (@UAC_Russia_eng) September 17, 2019

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Rusya merkezli Birleşik Uçak Şirketi (OAK), orta sınıf Rus yolcu uçağı MS-21'in uluslararası prömiyerinin TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde yapılacağını açıklamıştı.

MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile MS-21 yolcu uçağının kabin ve kokpitini incelemişti.

MS-21 yolcu uçağının yapım çalışmaları 10 yılı aşkın bir süredir devam ediyor. Seri üretime başta 2017 başlanılması isteniyordu, ancak mevcut planlar doğrultusunda üretime 2020 sonundan önce geçilmeyecek.