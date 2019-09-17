Ankara Büyükşehir Metropol A.Ş., Mansur Yavaş'ın talimatıyla girdiği Atatürk Orman Çiftliği arazisi ihalesini kazandı

Atatürk Orman Çiftliği kiralama ihalesinin birinci parselini yıllığı 119.000 TL’ye, ikinci parseli ise yıllığı 190.000 TL’ye Ankara Büyükşehir Belediyesi Metropol İmar A.Ş. aldı.

'ATATÜRK'ÜN ŞARTLI BAĞIŞI VE VASİYETİNE UYGUN BİR ŞEKİLDE BİR UYGULAMA HAYATA GEÇİRİLMELİ'

Mimarlar Odası Kent İzleme Merkezi de ihaleyi izleyenler arasında yer aldı. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Candan Karakuş "Bugün saat 14.00'te yapılan Atatürk Orman Çiftliği tarım alanları kiralama ihalesini Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kent İzleme Merkezi izledi. İhaleye 5 firma katılmış. Atatürk Orman Çiftliği arazileri yıllığı 119 bin ve 190 bin lira olmak üzere, yaklaşık 300 bin metrekarelik alan Ankara Büyükşehir Belediyesi Metropol A.Ş tarafından alınmış. Şimdi Atatürk''ün şartlı bağışı ve vasiyetine uygun şekilde, örnek bir uygulama hayata geçirilmeli. Halkımıza sağlıklı ve ucuz gıda" ifadelerini kullandı.