BDDK açıklamasına CHP’li Öztrak’tan tepki

Takibe düşen kredi oranının yüzde 4,6’dan yüzde 6,3’e yükseldiği belirtilen BDDK açıklamasının ardından CHP’li Öztrak, “Mızrak artık çuvala sığmaz oldu. Enerji ve inşaat sektörlerine kullandırılan 46 milyar TL krediyi bankalar bilançolarında batık yazacak. Gerçeklerin er veya geç ortaya çıkmak gibi bir huyu var” ifadeleriyle tepki gösterdi.
Mızrak artık çuvala sığmaz oldu. Enerji ve inşaat sektörlerine kullandırılan 46 milyar TL krediyi bankalar bilançolarında batık yazacak.— Faik Öztrak (@faikoztrak) September 17, 2019
Gerçeklerin er veya geç ortaya çıkmak gibi bir huyu var. pic.twitter.com/Ojt5WfJC8a
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