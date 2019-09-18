BDDK açıklamasına CHP’li Öztrak’tan tepki

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) enerji ve inşaat sektöründe kullanılan kredilere ilişkin açıklamasının ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Mızrak artık çuvala sığmaz oldu" yorumunu yaptı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankacılık sektöründe takip hesaplarına aktarılması gereken, ağırlıklı olarak inşaat ve enerji sektörlerine kullandırılmış, toplam 46 milyar TL büyüklüğünde kredinin tespit edildiğini ve ilgili bankalara 2019 yıl sonuna kadar söz konusu krediler için gerekli sınıflama değişikliklerinin yapılması ve beklenen kredi zarar karşılıklarının ayrılması konusunda bildirimde bulunulduğunu bildirdi.

Takibe düşen kredi oranının yüzde 4,6’dan yüzde 6,3’e yükseldiği belirtilen BDDK açıklamasının ardından CHP’li Öztrak, “Mızrak artık çuvala sığmaz oldu. Enerji ve inşaat sektörlerine kullandırılan 46 milyar TL krediyi bankalar bilançolarında batık yazacak. Gerçeklerin er veya geç ortaya çıkmak gibi bir huyu var” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Mızrak artık çuvala sığmaz oldu. Enerji ve inşaat sektörlerine kullandırılan 46 milyar TL krediyi bankalar bilançolarında batık yazacak.

Gerçeklerin er veya geç ortaya çıkmak gibi bir huyu var. pic.twitter.com/Ojt5WfJC8a — Faik Öztrak (@faikoztrak) September 17, 2019

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