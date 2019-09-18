Dilipak: Patriot’lar, S-400’ler, F-35’ler önemini yitirecek, enerji paketleri fırlatan Megatron bombaları gelecek

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, 'Dünyanın nabzı' başlıklı bugünkü yazısında teknolojik gelişmelere değindi.

Teknolojik gelişmelerle birlikte insan hayatının ve insanların kullandığı araçların tamamen değişeceğini savunan Dilipak, Nükleer santrallere ihtiyaç kalamyacağını ve petrol ülkelerinin gızla yoksullaşacağını iddia etti.

Dilipak'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Mesela evlerde 220 volta da gerek yok. 16 volt birçok alanda yeterli olacak. Evlerde ısınma ve sıcak su için doğalgaza da ihtiyaç olmayacak. Rüzgar enerjisinden, güneş enerjisinden de söz etmiyorum.

Düşünsenize, enerji maliyeti yok gibi, emek de öyle. Humanoid’ler en zor şartlarda gece gündüz çalışacaklar. Maden ocaklarının hemen yanında cevher rafine edilebilecek Boksit’i Malezya’dan Çin’e taşı, oradan külçe yap, Amerika’ya taşı.. Böyle bir imalat da olmayacak. Bu da sadece dünyanın değil ekonomi, para, iş gücü ekseninde de kaymalara sebeb olacak. Elbette bunun siyasi sonuçları da olacak.

Mesela petrol üreticisi ülkeler bu süreçde çok hızlı bir şekilde yoksullaşacak. Dolayısı ile petrol dağıtım ve taşımacılığı, rafine sektöründe ciddi krizler yaşanacak.

Mesela Nükleer santrallere de gerek kalmayacak. Aynı şekilde o Nükleer bomba konusunda da çok yeni buluşlar sözkonusu. Füzyon teknolojisi ile enerji bombaları, atom yıkımı yapan radyasyonsuz bombalar, mikro ve makro ölçeklerde üretilebilecek. Yani Patriot’lar, S-400’ler, F-35’ler önemini yitirecek. RF enerji paketleri fırlatan Megatron bombaları gelecek."