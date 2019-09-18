Kayıt
08:57 18 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Ekrem İmamoğlu, Dilek İmamoğlu ile birlikte tekne turu yaptı.

    Dilek İmamoğlu: Ekrem tam bir doğuştan lider niteliğinde

    DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 68
    Abone ol

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, yaşanan seçim sürecini ve sonrasında devam eden tartışmaları değerlendirdi. 'Liderlik' üzerine doktora yaptığını söyleyen İmamoğlu, "Ekrem tam bir doğuştan lider niteliğinde" ifadelerini kullandı.

    © Fotoğraf : CHP
    Selvi Kılıçdaroğlu, Başak Demirtaş ve Dilek İmamoğlu bir araya geldi
    İmamoğlu, "Ekrem’in ‘hak yemem, hakkımı da yedirmem’ yaklaşımı İstanbul’un Belediye Başkanı’nın tüm duruşuna damgasını vurmaktadır. Doktoramı verdiğim liderlik konusunda Ekrem tam bir doğuştan lider niteliğine girmektedir diyebilirim" ifadelerini kullandı.

    Cumhuriyet'ten İlayda Kaya'ya konuşan İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

    "Eşimin daha önce belediye başkanlığını yaptığı Beylikdüzü, İstanbul’un en düzenli ilçesi olarak gösteriliyor. Başta Hollanda olmak üzere Avrupalıların turlar düzenleyip geldikleri, en çok konut aradıkları ilçe olduğu da haberlere yansıdı. Şehircilik konusunda örnek gösterilen ülkelerden Beylikdüzü’nü tercih etmeleri büyük bir gururdur. Ekrem, şimdi bu gururu tüm İstanbul’a yaymak için çalışıyor. Kadınlar, çocuklar ve engelliler için Beylikdüzü’nde yaptığımız projeleri tüm İstanbul’a yayacağız. İstanbul birçok kültüre ev sahipliği yapmış köklü ve çok renkli bir şehir. Bu renklilik İstanbul’u dünyanın en özel şehirlerinden biri haline getiriyor. Gençlik yıllarımızda güvenlik ile ilgili kaygılarımız çok daha azdı. Ekrem de ben de kadınların daha özgür ve güvenlik ile ilgili kaygılarının en az düzeyde olduğu bir İstanbul istiyoruz. Ekrem’in ilk icraatlarından birinin Esenler Otogarı’nın düzenlenmesi, burayla ilgili güvenlik kaygılarının ortadan kaldırılması yönünde olması konuya verdiği önemin yansımasıdır.

    'İSRAF VE ADAM KAYIRMACILIĞIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ İÇİN CİDDİ BİR YOL ALINDI'

    Belediyedeki israfın ve adam kayırmacılığın önüne geçilmesi için de ciddi bir yol alındı. Sonuçta belediyenin her kuruş harcaması halkın cebinden çıkmaktadır ve İstanbul halkının parasını kimsenin israf etmeye hakkı yoktur. İstanbul’un simge binası olan Saraçhane binasının kütüphaneye dönüştürülmesi çalışmaları devam ediyor. İstanbullu belediye binasında olacak kütüphanede İstanbul’u yaşayacak. Sorunuzun cevabına dönersek Ekrem’in ve ekibinin çalışmalarını bir kadın, bir anne ve İstanbullu olarak çok beğeniyor ve geleceğe umutla bakıyorum. Tabii bu arada ben de sizler gibi yakından takip ediyorum.

    'EKREM'İN VE EKİBİNİN TÜM PROJELERİNİ DESTEKLİYORUZ'

    Ekrem’in ve ekibinin bir kadın ve anne olarak tüm projelerini destekliyorum. Hepsi İstanbulluların mutluluğu için oluşturulan projelerdir. Tabi ki kadınlar için yapılan projelere daha bir hassas yaklaşıyorum. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için kadın, erkek, çocuk herkesin eğitilmesi, bilinçlenmesi, maddi-manevi olarak daha iyi yaşam şartlarına kavuşturulması gerekmektedir.

    'ÇÖZÜM ÜRETEN YAPISI BENİ DE BESLEDİ'

    İmamoğlu ortak yayının yapılacağı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’na eşi Dilek ve büyük oğlu Selim İmamoğlu ile geldi
    © AA / Orhan Akkanat
    Dilek İmamoğlu: Ekrem Bey'i 'kıskanmıyorum' desem doğru olmaz, gerçekten sevgi anlamında şanslı bir kadınım
    Seçim sürecinde ben doktora sınavıma hazırlanıyordum. Böylesi yoğun bir süreçte, kendi eğitimimi de atlamadım. Tabii ki bunu Ekrem’in desteğiyle başardım. Ekrem’in özeni, geleceği görerek olası yanlışlara düşülmesini önlemesi, çözüm üreten yapısı beni de bu anlamda besledi. Ekrem’in 'hak yemem, hakkımı da yedirmem' yaklaşımı İstanbul’un Belediye Başkanının tüm duruşuna damgasını vurmaktadır. Doktoramı verdiğim liderlik konusunda 'Ekrem tam bir doğuştan lider niteliğinde' diyebilirim.

    'ŞİDDETİN ÖNLENMESİ İÇİN EĞİTİM ŞART'

    "(Kadına şiddetle ilgili) Kadına yönelik şiddet asla kabul edilemez. Bu konuda devlet, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve tüm vatandaşlar olarak üzerimize düşeni yapmalı, sorumluluk bilinciyle gerekli hassasiyeti göstermeliyiz. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için eğitim en önemli konudur. İki yetişkin erkek ve bir küçük kız evlada sahip bir anne olarak bu konudaki duyarlılık ve hassasiyetim kelimelerle anlatılamayacak kadar büyüktür. Ne mutlu bana ki, en az benim kadar kadına şiddetin önlenmesinin önemine inanan, sürekli olarak projeler geliştiren, çalışmaları destekleyen bir eşim var. Ekrem ve ekibi İstanbul’un güvenli, huzurlu, çocuklarını gönül rahatlığıyla yetiştirecekleri, eğitim-sağlık-barınma gibi ihtiyaçlarının en iyi şekilde sağlandığı keyifli bir şehir olması için elinden geleni yapacaktır.

    'TÜM SİYASETÇİLERİN EŞLERİ BİR ARAYA GELEBİLMELİ'

    (Demirtaş'ın eşiyle görüşme) Ekrem de ben de siyaset yapan kişilerin ailecek tanışmasını önemli buluyoruz. Bu buluşmaların siyasetin sert yüzünün yumuşamasına katkı sağlayacağına inananlardanım. Kadın dokunuşuyla güzellikleri artırmak üzere sinerji yaratılabilir, bu yönde çaba göstermeye devam edeceğimi ve ortaya koyulan çabaları destekleyeceğimi vurgulamak isterim. Siyasetçilerin eşleri olarak aramızdaki koordinasyonun artırılması, yaşanan engel ve sorunların işbirliğiyle aşılması gibi amaçlar doğrultusunda ilerlememizden daha güzel ne olabilir. Sadece Başak Demirtaş değil, tüm siyasetçilerin eşleri bir araya gelebilmeli."

    Etiketler:
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş, Seçim, Ekrem İmamoğlu, Dilek İmamoğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    İlk uluslararası uçuşunu yapan Rus uçağı TEKNOFEST'te: 'Bir ülke için kendi uçağını üretmek çok önemli'
    Karikatür
    ‘Bolton’un görevden alınması ABD’nin Ortadoğu politikasını etkilemeyecek’
    Türkiye'nin ilgi gösterdiği BE-200 uçağı
    Türkiye'nin ilgi gösterdiği Rus Be-200 uçağı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet