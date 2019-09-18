Dilek İmamoğlu: Ekrem tam bir doğuştan lider niteliğinde

İmamoğlu, "Ekrem’in ‘hak yemem, hakkımı da yedirmem’ yaklaşımı İstanbul’un Belediye Başkanı’nın tüm duruşuna damgasını vurmaktadır. Doktoramı verdiğim liderlik konusunda Ekrem tam bir doğuştan lider niteliğine girmektedir diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'ten İlayda Kaya'ya konuşan İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Eşimin daha önce belediye başkanlığını yaptığı Beylikdüzü, İstanbul’un en düzenli ilçesi olarak gösteriliyor. Başta Hollanda olmak üzere Avrupalıların turlar düzenleyip geldikleri, en çok konut aradıkları ilçe olduğu da haberlere yansıdı. Şehircilik konusunda örnek gösterilen ülkelerden Beylikdüzü’nü tercih etmeleri büyük bir gururdur. Ekrem, şimdi bu gururu tüm İstanbul’a yaymak için çalışıyor. Kadınlar, çocuklar ve engelliler için Beylikdüzü’nde yaptığımız projeleri tüm İstanbul’a yayacağız. İstanbul birçok kültüre ev sahipliği yapmış köklü ve çok renkli bir şehir. Bu renklilik İstanbul’u dünyanın en özel şehirlerinden biri haline getiriyor. Gençlik yıllarımızda güvenlik ile ilgili kaygılarımız çok daha azdı. Ekrem de ben de kadınların daha özgür ve güvenlik ile ilgili kaygılarının en az düzeyde olduğu bir İstanbul istiyoruz. Ekrem’in ilk icraatlarından birinin Esenler Otogarı’nın düzenlenmesi, burayla ilgili güvenlik kaygılarının ortadan kaldırılması yönünde olması konuya verdiği önemin yansımasıdır.

'İSRAF VE ADAM KAYIRMACILIĞIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ İÇİN CİDDİ BİR YOL ALINDI'

Belediyedeki israfın ve adam kayırmacılığın önüne geçilmesi için de ciddi bir yol alındı. Sonuçta belediyenin her kuruş harcaması halkın cebinden çıkmaktadır ve İstanbul halkının parasını kimsenin israf etmeye hakkı yoktur. İstanbul’un simge binası olan Saraçhane binasının kütüphaneye dönüştürülmesi çalışmaları devam ediyor. İstanbullu belediye binasında olacak kütüphanede İstanbul’u yaşayacak. Sorunuzun cevabına dönersek Ekrem’in ve ekibinin çalışmalarını bir kadın, bir anne ve İstanbullu olarak çok beğeniyor ve geleceğe umutla bakıyorum. Tabii bu arada ben de sizler gibi yakından takip ediyorum.

'EKREM'İN VE EKİBİNİN TÜM PROJELERİNİ DESTEKLİYORUZ'

Ekrem’in ve ekibinin bir kadın ve anne olarak tüm projelerini destekliyorum. Hepsi İstanbulluların mutluluğu için oluşturulan projelerdir. Tabi ki kadınlar için yapılan projelere daha bir hassas yaklaşıyorum. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için kadın, erkek, çocuk herkesin eğitilmesi, bilinçlenmesi, maddi-manevi olarak daha iyi yaşam şartlarına kavuşturulması gerekmektedir.

'ÇÖZÜM ÜRETEN YAPISI BENİ DE BESLEDİ'

Seçim sürecinde ben doktora sınavıma hazırlanıyordum. Böylesi yoğun bir süreçte, kendi eğitimimi de atlamadım. Tabii ki bunu Ekrem’in desteğiyle başardım. Ekrem’in özeni, geleceği görerek olası yanlışlara düşülmesini önlemesi, çözüm üreten yapısı beni de bu anlamda besledi. Ekrem’in 'hak yemem, hakkımı da yedirmem' yaklaşımı İstanbul’un Belediye Başkanının tüm duruşuna damgasını vurmaktadır. Doktoramı verdiğim liderlik konusunda 'Ekrem tam bir doğuştan lider niteliğinde' diyebilirim.

'ŞİDDETİN ÖNLENMESİ İÇİN EĞİTİM ŞART'

"(Kadına şiddetle ilgili) Kadına yönelik şiddet asla kabul edilemez. Bu konuda devlet, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve tüm vatandaşlar olarak üzerimize düşeni yapmalı, sorumluluk bilinciyle gerekli hassasiyeti göstermeliyiz. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için eğitim en önemli konudur. İki yetişkin erkek ve bir küçük kız evlada sahip bir anne olarak bu konudaki duyarlılık ve hassasiyetim kelimelerle anlatılamayacak kadar büyüktür. Ne mutlu bana ki, en az benim kadar kadına şiddetin önlenmesinin önemine inanan, sürekli olarak projeler geliştiren, çalışmaları destekleyen bir eşim var. Ekrem ve ekibi İstanbul’un güvenli, huzurlu, çocuklarını gönül rahatlığıyla yetiştirecekleri, eğitim-sağlık-barınma gibi ihtiyaçlarının en iyi şekilde sağlandığı keyifli bir şehir olması için elinden geleni yapacaktır.

'TÜM SİYASETÇİLERİN EŞLERİ BİR ARAYA GELEBİLMELİ'

(Demirtaş'ın eşiyle görüşme) Ekrem de ben de siyaset yapan kişilerin ailecek tanışmasını önemli buluyoruz. Bu buluşmaların siyasetin sert yüzünün yumuşamasına katkı sağlayacağına inananlardanım. Kadın dokunuşuyla güzellikleri artırmak üzere sinerji yaratılabilir, bu yönde çaba göstermeye devam edeceğimi ve ortaya koyulan çabaları destekleyeceğimi vurgulamak isterim. Siyasetçilerin eşleri olarak aramızdaki koordinasyonun artırılması, yaşanan engel ve sorunların işbirliğiyle aşılması gibi amaçlar doğrultusunda ilerlememizden daha güzel ne olabilir. Sadece Başak Demirtaş değil, tüm siyasetçilerin eşleri bir araya gelebilmeli."