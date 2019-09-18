Sabah yazarı: Mahmut Tuncer'li kitabı sevdim, her şeye çemkirmeyin

Sabah yazarı Mevlüt Tezel, dün sosyal medyanın gündemine giren 'Mahmut Tuncer'li test kitabını' sevdiğini belirterek "MEB'i eleştirecek bir şey yok. Her şeye çemkirmeyin, biraz gülmeyi deneyin" dedi.

Şarkıcı Mahmut Tuncer'in fotoğrafının bir ders kitabında yayınlanması dün sosyal medyanın gündemine girmişti.

Çok sayıda paylaşım alan ve tepki gören görsel, ilk olarak Akademisyen Bahadır Erdem'in paylaşımıyla ortaya çıkmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı da, paylaşımın yayılması üzerine yaptığı açıklamada Mahmut Tuncer'e ait görsele ve Tuncer'in sözlerine yer verilen kitabın okullarda öğrencilere sunulan ders kitabı ve eğitim materyali olmadığı belirtilmişti.

Mahmut Tunceri bir eğitim kitabında görünce böyle saçmalık olmaz demiştim

Sosyal medya çocukların eğitimine verdiği önemi konuyu sahiplenerek gösterdi hatta Mahmut Tunceri tt yaptı

Ancak hak yemeyelim yardımcı ders kitabında olan diğer dünya büyükleri de var

Atamız ise en başta pic.twitter.com/EO97PLYKB1 — Bahadır Erdem (@BBahadirErdem) September 16, 2019

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Sabah yazarı Mevlüt Tezel de, bugünkü yazısında Mahmut Tuncer'li kitabı beğendiğini ve kitap üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) eleştirilmemesi gerektiğini savundu.

Tezel, yazısının ilgili bölümünde şunları söyledi:

"Eğlenmek, gülmek öğretmenin, öğrencinin de hakkı. Ne var bunda? Ben bu görseli gördüğümde çok ama çok güldüm. Hatta felsefe öğretmeni olsaydım öğrencilerin "Hocam halay bizi nasıl her yere götürür?" sorusuna nasıl esprili yanıt veririm diye düşündüm. Muhtemelen kitaba Tuncer esprisini ekleyen de, öğrencilerin kısa bir süre gülüp derse daha çok odaklanmalarını düşünmüş olabilir. Hatta bu yöntem, çağımızda gençlerin odaklanma sorunu hesaba katılarak uygulanabilir, tabii abartmadan!

Mantıklı bir öğrenci de zaten espriyi anlayacaktır. Özetle; bu olayda duyar kasacak, MEB'i eleştirecek bir şey yok. Her şeye çemkirmeyin, biraz gülmeyi deneyin!"