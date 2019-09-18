Suriyeli çocuklara Türkçe sınıfı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi verilerine göre Türkiye'de kayıtlı olarak 3 milyon 649 bin 750 Suriyeli yaşıyor. Bunun 1 milyon 709 bin 537'si 0-18 yaşındaki çocuklardan oluşuyor. MEB istatistikleri ise okul çağındaki 1 milyon 47 bin 536 çocuktan yüzde 62.53'ünün yani 655 bin 75'inin eğitimden yararlandığını gösteriyor.
Hürriyet gazetesinden Esra ülkar'ın haberine göre, Gül konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
'TRAVMA ÇOCUKLAR ARASINDA OLDUKÇA YAYGIN'
"Travmaya Duyarlı Okul Programı' kapsamında 20 okulda 1055 eğitimci ve danışman, okulda travma yaşayan çocukların nasıl tespit edilip yaklaşılacağı konusunda eğitim aldı. Raporun sonuçlarına göre, öğretmenler toplamda 39 sınıf içinde 612 travmatik deneyim belirledi. Bu da travmanın çocuklar arasında oldukça yaygın olduğunu gösterdi.
En yaygını, 'savaşın ve göçün yarattığı travma olarak belirlenirken, 'duygusal istismar' ve 'tehlikeli mahallede oturma' deneyimleri de sıkça belirtilenler arasında yer aldı.
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