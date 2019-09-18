Suriyeli çocuklara Türkçe sınıfı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi verilerine göre Türkiye'de kayıtlı olarak 3 milyon 649 bin 750 Suriyeli yaşıyor. Bunun 1 milyon 709 bin 537'si 0-18 yaşındaki çocuklardan oluşuyor. MEB istatistikleri ise okul çağındaki 1 milyon 47 bin 536 çocuktan yüzde 62.53'ünün yani 655 bin 75'inin eğitimden yararlandığını gösteriyor.

Maya Vakfı'nın 2017 yılından itibaren MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğü 'Travmaya Duyarlı Okul Programı'nın detaylarının ve araştırma raporu sonuçlarının açıklandığı toplantıda konuşan MEB Hayat Boyu Oğrenme Genel Müdürü Gül, göç nedeniyle Türkiye'ye gelip Türkçesi yetersiz olan çocuklar için uyum sınıfları açıldığını belirtti.

Hürriyet gazetesinden Esra ülkar'ın haberine göre, Gül konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

'TRAVMA ÇOCUKLAR ARASINDA OLDUKÇA YAYGIN'

"Bu öğrencileri önce Türkçe sınava alıyoruz. 60 puanın altında kalanları ise uyum sınıfına gönderiyoruz. Dil bilmeyen akademik eğitime geçemiyor. Önce Türkçe öğretiliyor. Uygulamanın başlatılması için iki hafta önce okullara yazı gönderdik."

"Travmaya Duyarlı Okul Programı' kapsamında 20 okulda 1055 eğitimci ve danışman, okulda travma yaşayan çocukların nasıl tespit edilip yaklaşılacağı konusunda eğitim aldı. Raporun sonuçlarına göre, öğretmenler toplamda 39 sınıf içinde 612 travmatik deneyim belirledi. Bu da travmanın çocuklar arasında oldukça yaygın olduğunu gösterdi.

En yaygını, 'savaşın ve göçün yarattığı travma olarak belirlenirken, 'duygusal istismar' ve 'tehlikeli mahallede oturma' deneyimleri de sıkça belirtilenler arasında yer aldı.