Yargı paketine CHP'den HSK, MHP'den af şartı

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, Adalet Bakanlığı’nca hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında ilk yargı paketinin Meclis’in açılacağı 1 Ekim’in hemen ardından sunulması bekleniyor.
Ayrıca adalet mekanizmasını güçlendirip kalitesini arttırmak için hakim ve savcılara coğrafi teminat, hukuk eğitiminin 5 yıla çıkarılması, hukuk alanında mesleğe başlangıç sınavı ve hakim-savcı yardımcılığı gibi düzenlemeler öngörülüyor.
İNFAZDA DÜZENLEMEYE MUTABAKAT ŞARTI
AK Partili yetkililerden edinilen bilgiye göre, pakette süresiz nafakanın kaldırılması, aile arabuluculuğu gibi tartışma yaratacak düzenlemeler olmayacak. İnfaz Kanunu’nda değişikliğin de pakete girmesinin şimdilik söz konusu olmayacağı belirtiliyor. Bir yetkili, “Pakette infaz düzenlemesi olmayacak. Bu konuda bir düzenleme ancak tüm partiler anlaşırsa yapılabilir” dedi.
MHP’NİN ÖNCELİĞİ AF, TARİH ÖNERİSİ DE VAR
MHP bazı suçlarda 5 yıl şartlı ceza indirimi öngören yasa teklifini yaklaşık bir yıl önce Meclis’e sundu. 150 binin üzerinde mahkumu etkileyecek düzenleme Meclis gündemine alınmadı. Teklifin arkasında olan MHP’de yargı paketinden önce bu düzenlemenin çıkarılması beklentisi hakim.
Şartlı ceza teklifinin en kısa sürede yasalaşmasını isteyen MHP’nin tarih önerisi de var. MHP’li bir yetkili 'af' teklifinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yürürlüğe girecek şekilde çıkarılarak buna sembolik bir anlam da yüklenebileceğini söyledi.
CHP YARGI REFORMU İÇİN KOMİSYON İSTİYOR
HDP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin aralarında bulunduğu çeşitli meslek örgütleri ve derneklerin katıldığı bir yargı paketi çalışması yapan CHP’nin hazırlıklarında da sona gelindi.
CHP’li bir yetkili Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin eşit olarak temsil edildiği bir komisyon kurulması gerektiğini, yapacakları görüşmede bu yönde bir önerinin yapılabileceğini söyledi. Uzlaşının ancak böyle sağlanabileceğini belirten CHP’li yöneticiye göre yargıda reformun ana koşulu da Hakim ve Savcılar Kurulu yapısı ve seçim yönteminin değişmesi.
Yetkili, “Getirecekleri düzenlemeler kısmi faydalar sağlayabilir ama adına yargı reformu denilecek bir düzenleme yapılacaksa bunun için öncelikle Anayasa’da HSK yeniden ele alınmalı. Bu olmadan yargı reformu olmaz” dedi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)