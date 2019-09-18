Kayıt
10:28 18 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Yargı paketine CHP'den HSK, MHP'den af şartı

    © AA / Mehmet Ali Özcan
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 33
    Abone ol

    Yeni yasama döneminde Meclis'in ilk işi yargı reformu olacak. AK Parti gelecek hafta muhalefet partilerini ziyaret edecek. CHP'ye göre adında 'reform' olacak bir yargı paketinde olmazsa olmaz HSK değişikliği. CHP, uzlaşı için eşit temsille komisyon kurulmasını önerirken MHP de öce af teklifinin çıkarılmasını istiyor.

    Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, Adalet Bakanlığı’nca hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında ilk yargı paketinin Meclis’in açılacağı 1 Ekim’in hemen ardından sunulması bekleniyor.

    © AA /
    Feyzioğlu: Baroların ezici çoğunluğu yargı reformunu destekliyor
    AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, mutabakatla çıkarılmak istenen pakette birçok önemli düzenleme var. Konuşulan konular arasında istinafta kesinleşen 5 yılın altındaki cezalara temyiz yolunun açılması, tutukluluk sürelerinin aşağı çekilip sınır getirilmesi, terör propagandası suçunda 'eleştiri' düzenlenmesi yer alıyor.

    Ayrıca adalet mekanizmasını güçlendirip kalitesini arttırmak için hakim ve savcılara coğrafi teminat, hukuk eğitiminin 5 yıla çıkarılması, hukuk alanında mesleğe başlangıç sınavı ve hakim-savcı yardımcılığı gibi düzenlemeler öngörülüyor.

    İNFAZDA DÜZENLEMEYE MUTABAKAT ŞARTI

    Naci Bostancı
    © AA /
    AK Parti Grup Başkanı Bostancı: Yargı paketinde idam cezası yok
    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül geçtiğimiz hafta AK Parti grubunu ziyaret etti. Hazırlanan teklifin gelecek hafta ilk olarak AK Parti grubunda ele alınması, ardından da Meclis’te grubu bulunan diğer siyasi partilere götürülmesi planlanıyor.

    AK Partili yetkililerden edinilen bilgiye göre, pakette süresiz nafakanın kaldırılması, aile arabuluculuğu gibi tartışma yaratacak düzenlemeler olmayacak. İnfaz Kanunu’nda değişikliğin de pakete girmesinin şimdilik söz konusu olmayacağı belirtiliyor. Bir yetkili, “Pakette infaz düzenlemesi olmayacak. Bu konuda bir düzenleme ancak tüm partiler anlaşırsa yapılabilir” dedi.

    MHP’NİN ÖNCELİĞİ AF, TARİH ÖNERİSİ DE VAR

    MHP bazı suçlarda 5 yıl şartlı ceza indirimi öngören yasa teklifini yaklaşık bir yıl önce Meclis’e sundu. 150 binin üzerinde mahkumu etkileyecek düzenleme Meclis gündemine alınmadı. Teklifin arkasında olan MHP’de yargı paketinden önce bu düzenlemenin çıkarılması beklentisi hakim.

    AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner
    © AA / Raşit Aydoğan
    AK Partili Metiner'den MHP uyarısı: Af meselesi çözüme bağlanmalı, dikkate alınmazsa sorun doğurabilir
    MHP’li bir yetkili “Gelecek yargı paketine tek itirazımız önce bizim şartlı ceza indirimi teklifinin gündeme alınması olur. AK Parti infaz kanununda değişiklik ile kalıcı bir düzenleme istiyor. Hapis cezalarındaki infaz süresinin bazı suçlarda uygulanma oranını yarı yarıya düşürülmesi planlanıyor. Bizimki ise geçici, bir kez yapılacak bir düzenleme. Bunu yapıp önce insanları sevindirelim. Arkadan da adalet mekanizmasını güçlendirecek, kaliteyi arttıracak düzenlemeler yapalım” dedi.

    Şartlı ceza teklifinin en kısa sürede yasalaşmasını isteyen MHP’nin tarih önerisi de var. MHP’li bir yetkili 'af' teklifinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yürürlüğe girecek şekilde çıkarılarak buna sembolik bir anlam da yüklenebileceğini söyledi.

    CHP YARGI REFORMU İÇİN KOMİSYON İSTİYOR

    HDP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin aralarında bulunduğu çeşitli meslek örgütleri ve derneklerin katıldığı bir yargı paketi çalışması yapan CHP’nin hazırlıklarında da sona gelindi.

    Twitter
    Yargı reformu: Cezada pazarlık modeli geliyor
    Farklı kesimlerin de katılımıyla geniş bir yargı paketi hazırlığı içinde olan CHP, AK Parti’nin yapacağını açıkladığı ziyaret de kendi teklifini masaya koyacak.

    CHP’li bir yetkili Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin eşit olarak temsil edildiği bir komisyon kurulması gerektiğini, yapacakları görüşmede bu yönde bir önerinin yapılabileceğini söyledi. Uzlaşının ancak böyle sağlanabileceğini belirten CHP’li yöneticiye göre yargıda reformun ana koşulu da Hakim ve Savcılar Kurulu yapısı ve seçim yönteminin değişmesi.

    Yetkili, “Getirecekleri düzenlemeler kısmi faydalar sağlayabilir ama adına yargı reformu denilecek bir düzenleme yapılacaksa bunun için öncelikle Anayasa’da HSK yeniden ele alınmalı. Bu olmadan yargı reformu olmaz” dedi.

    Etiketler:
    HSK, TBMM, Abdulhamit Gül, HDP, Af, MHP, CHP, AK Parti, Yargı Reformu Strateji Belgesi
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    İlk uluslararası uçuşunu yapan Rus uçağı TEKNOFEST'te: 'Bir ülke için kendi uçağını üretmek çok önemli'
    Karikatür
    ‘Bolton’un görevden alınması ABD’nin Ortadoğu politikasını etkilemeyecek’
    Türkiye'nin ilgi gösterdiği BE-200 uçağı
    Türkiye'nin ilgi gösterdiği Rus Be-200 uçağı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet