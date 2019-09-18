Yargı paketine CHP'den HSK, MHP'den af şartı

Yeni yasama döneminde Meclis'in ilk işi yargı reformu olacak. AK Parti gelecek hafta muhalefet partilerini ziyaret edecek. CHP'ye göre adında 'reform' olacak bir yargı paketinde olmazsa olmaz HSK değişikliği. CHP, uzlaşı için eşit temsille komisyon kurulmasını önerirken MHP de öce af teklifinin çıkarılmasını istiyor.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, Adalet Bakanlığı’nca hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında ilk yargı paketinin Meclis’in açılacağı 1 Ekim’in hemen ardından sunulması bekleniyor.

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, mutabakatla çıkarılmak istenen pakette birçok önemli düzenleme var. Konuşulan konular arasında istinafta kesinleşen 5 yılın altındaki cezalara temyiz yolunun açılması, tutukluluk sürelerinin aşağı çekilip sınır getirilmesi, terör propagandası suçunda 'eleştiri' düzenlenmesi yer alıyor.

Ayrıca adalet mekanizmasını güçlendirip kalitesini arttırmak için hakim ve savcılara coğrafi teminat, hukuk eğitiminin 5 yıla çıkarılması, hukuk alanında mesleğe başlangıç sınavı ve hakim-savcı yardımcılığı gibi düzenlemeler öngörülüyor.

İNFAZDA DÜZENLEMEYE MUTABAKAT ŞARTI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül geçtiğimiz hafta AK Parti grubunu ziyaret etti. Hazırlanan teklifin gelecek hafta ilk olarak AK Parti grubunda ele alınması, ardından da Meclis’te grubu bulunan diğer siyasi partilere götürülmesi planlanıyor.

AK Partili yetkililerden edinilen bilgiye göre, pakette süresiz nafakanın kaldırılması, aile arabuluculuğu gibi tartışma yaratacak düzenlemeler olmayacak. İnfaz Kanunu’nda değişikliğin de pakete girmesinin şimdilik söz konusu olmayacağı belirtiliyor. Bir yetkili, “Pakette infaz düzenlemesi olmayacak. Bu konuda bir düzenleme ancak tüm partiler anlaşırsa yapılabilir” dedi.

MHP’NİN ÖNCELİĞİ AF, TARİH ÖNERİSİ DE VAR

MHP bazı suçlarda 5 yıl şartlı ceza indirimi öngören yasa teklifini yaklaşık bir yıl önce Meclis’e sundu. 150 binin üzerinde mahkumu etkileyecek düzenleme Meclis gündemine alınmadı. Teklifin arkasında olan MHP’de yargı paketinden önce bu düzenlemenin çıkarılması beklentisi hakim.

MHP’li bir yetkili “Gelecek yargı paketine tek itirazımız önce bizim şartlı ceza indirimi teklifinin gündeme alınması olur. AK Parti infaz kanununda değişiklik ile kalıcı bir düzenleme istiyor. Hapis cezalarındaki infaz süresinin bazı suçlarda uygulanma oranını yarı yarıya düşürülmesi planlanıyor. Bizimki ise geçici, bir kez yapılacak bir düzenleme. Bunu yapıp önce insanları sevindirelim. Arkadan da adalet mekanizmasını güçlendirecek, kaliteyi arttıracak düzenlemeler yapalım” dedi.

Şartlı ceza teklifinin en kısa sürede yasalaşmasını isteyen MHP’nin tarih önerisi de var. MHP’li bir yetkili 'af' teklifinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yürürlüğe girecek şekilde çıkarılarak buna sembolik bir anlam da yüklenebileceğini söyledi.

CHP YARGI REFORMU İÇİN KOMİSYON İSTİYOR

HDP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin aralarında bulunduğu çeşitli meslek örgütleri ve derneklerin katıldığı bir yargı paketi çalışması yapan CHP’nin hazırlıklarında da sona gelindi.

Farklı kesimlerin de katılımıyla geniş bir yargı paketi hazırlığı içinde olan CHP, AK Parti’nin yapacağını açıkladığı ziyaret de kendi teklifini masaya koyacak.

CHP’li bir yetkili Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin eşit olarak temsil edildiği bir komisyon kurulması gerektiğini, yapacakları görüşmede bu yönde bir önerinin yapılabileceğini söyledi. Uzlaşının ancak böyle sağlanabileceğini belirten CHP’li yöneticiye göre yargıda reformun ana koşulu da Hakim ve Savcılar Kurulu yapısı ve seçim yönteminin değişmesi.

Yetkili, “Getirecekleri düzenlemeler kısmi faydalar sağlayabilir ama adına yargı reformu denilecek bir düzenleme yapılacaksa bunun için öncelikle Anayasa’da HSK yeniden ele alınmalı. Bu olmadan yargı reformu olmaz” dedi.