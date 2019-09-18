Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 'tarikat okulu' açıklaması

Tarikat lideri ve müritlerinin yaşadığı iddia edilen Sivrihisar’da bulunan ve bu sene devlet okuluna başlayan çocuklarını göndermek istemeyen velilerin sürdürdüğü boykot sonuç verdi. Çocukların eski okullarına dönmeleri kararlaştırıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı açıklamada, velilere bir dayatmanın söz konusu olmadığı belirtildi.
Eskişehir'in Sivrihisar İlçesi'nde Milli Eğitim Müdürlüğünün Göktepe, Kaldırım ve Ahiler Mahallesi'nde yaşayan 60 öğrenciyi, Menzil tarikatının merkezi olduğu ve tarikatın önde gelen isimlerinin yaşadığı iddia edilen Buhara köyünde açılan yeni ilköğretim okuluna gitmeye zorlaması kriz yaratmıştı. Milli Eğitimin ‘Buhara dayatmasına' karşı çıkan veliler ise boykot kararı alarak çocuklarını bir haftadır okula göndermiyordu. Çocukların eski okullarına dönmeleri için ilk adım atıldı.
Sözcü’den Kemal Atlan’ın haberine göre İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Mutlu, velilere çocuklarını istedikleri okula göndermekte ‘özgür' olduklarını açıkladı.
Yaşanan gelişmeler sonrası İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yazılı bir açıklama da yapıldı. Velilere bir dayatmanın söz konusu olmadığı ifade edilen açıklamada, “2015 yılında tamamı genel bütçeden ayrılan ödenekle ilçemiz Buhara Mahallesi’ne 8’er derslikli ilkokul ve ortaokul binası yapımına başlanmış ve 2018 yılı sonu itibariyle tamamlanarak 2019-2020 eğitim öğretim yılı itibariyle taşıma merkezi Buhara İlkokulu ve Buhara Ortaokulu olarak eğitim öğretime açılması planlanmıştır. Maarif Müfettişleri tarafından düzenlenen 24/05/2019 tarih ve 21 sayılı raporda, Buhara İlkokulu ve Ortaokuluna Ahiler, Kurtşeyh Göktepe, Kaldırım, Benlikuyu, Buzluca ve Sığırcık Mahallesi öğrencilerinin taşınmaları, bir önceki öğretim yılına göre katlettikleri mesafenin önemli ölçüde azalmış olması, kamu yararı ve öğrencilerimizin sağlıklı gelişimi göz önünde bulundurularak, İlçe Planlama Komisyonu kararı ile İl Değerlendirme Komisyonu onayları ile uygulama konulmuştur” ifadeleri aktarıldı.
Velilere herhangi bir dayatmanın yapılmadığının altının çizildiği açıklamada, “Öğrencilerimizin okula devamını sağlamak ve öğrenci velilerimizdeki endişe ve kaygıları ortadan kaldırabilmek, aynı zamanda güven tesis edebilmek için İl Milli Eğitim Müdürümüz, İlçe Kaymakamımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ile İlçe Jandarma Komutanımızdan oluşan heyetimiz öğrenci velileri ile yüz yüze, sıcak ve samimi bir ortamda görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Bu görüşme esnasında velilerimize kesinlikle herhangi bir okul dayatması ya da zorlaması yapılmamıştır. Hiçbir şekilde cezai yaptırımlarla karşılaşacakları konusu gündeme gelmemiştir” denildi.
‘AMAÇ, GÜVENLİ OKUL PROJESİNİ HAYATA GEÇİRMEK’
Güvenli okul projesine de değinilen açıklamada, “Heyet içerisinde İlçe Jandarma Komutanın bulunma sebebi tamamen velilerimizde var olduğu iddia edilen güvenlik endişelerini ortadan kaldırmaya yöneliktir. Bir anlamda devletimizin güvenlik birimlerinin, çocuklarımızın güvenli seyahat edilebilmelerinin yanında güvenli okul projesini hayata geçirme gayretleridir” ifadelerine yer verildi.
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